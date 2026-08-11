CBF detalha tabela das quartas da Copa do Brasil

Depois do sorteio, a CBF definiu nesta terça-feira (11) datas, locais e horários das partidas das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo de abertura desta fase, que terá três rivalidades estaduais, será entre os mineiros Cruzeiro e Atlético-MG, no dia 25 de agosto, no Mineirão, em Belo Horizonte, às 21h.

No dia 26, o Vasco receberá o Vitória, em São Januário, no Rio de Janeiro, às 21h30. Neste mesmo horário, enfrentam-se Palmeiras e Santos, no Nubank Parque, em São Paulo. Já no dia 27, o Grêmio visita o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre, às 20h.

Os duelos de volta acontecerão entre os dias 1º e 3 de setembro. O Atlético-MG encara o Cruzeiro às 21h do dia 1º, na Arena MRV, em Belo Horizonte. No dia 2, será a vez de Vitória x Vasco, no Barradão, em Salvador, e de Santos x Palmeiras, na Vila Belmiro, em Santos. Os dois confrontos terão início às 21h30.

O último classificado para a semifinal sairá de Grêmio x Internacional, às 20h do dia 3, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Veja datas e jogos das quartas da Copa do Brasil 2026:

Jogos de ida

• Cruzeiro x Atlético-MG – 25/08 (terça) – 21h – Mineirão

• Vasco x Vitória – 26/08 (quarta) – 21h30 – São Januário

• Palmeiras x Santos – 26/08 (quarta) – 21h30 – Nubank Parque

• Internacional x Grêmio – 27/08 (quinta) – 21h – Beira-Rio

Jogos de volta

• Atlético-MG x Cruzeiro – 01/09 (terça) – 21h – Arena MRV

• Vitória x Vasco – 02/09 (quarta) – 21h30 – Barradão

• Santos x Palmeiras – 02/09 (quarta) – 21h30 – Vila Belmiro

• Grêmio x Internacional – 03/09 (quinta) – 21h – Arena do Grêmio

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.