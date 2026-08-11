Boca Juniors toma susto, mas ganha do Recoleta de virada

No primeiro jogo das oitavas de final da Sul-Americana entre Boca Juniors e Recoleta, o lado argentino levou a melhor. Nesta terça-feira (11), as equipes se enfrentaram no estádio Tomás Adolfo Ducó (La Bombonera está passando por uma recuperação do seu gramado) e o Boca venceu, de virada, por 3 a 1.

Dessa forma, o jogo decisivo da próxima terça-feira (18) tem a equipe de La Boca podendo até perder por um gol de diferença que está na próxima fase. Ao Recoleta, para encarar Bolívar ou São Paulo nas quartas de final, vencer por três tentos de diferença é a única opção. Caso ganhe por dois gols de distância, a disputa de vaga vai para as penalidades.

Desvio providencial

Com somente cinco minutos de bola rolando, os visitantes abriram a contagem em Buenos Aires. Na primeira subida paraguaia ao ataque, uma dividida próxima a grande área fez a bola sobrar para Pedro Rios. O camisa 18 bateu pro gol e viu a pelota desviar em Leandro Lozano, enganando o goleiro Alvaro Monteiro, que viu a pelota morrer no seu canto direito.

Ficou (muitas vezes) no quase

Em ritmo onde o Boca tinha ampla posse de bola e buscava acelerar a movimentação no plano ofensivo. os anfitriões empilharam oportunidades de gol para, no mínimo, igualar o marcador. Foram, ao menos, quatro chances claras onde um ligeiro ajuste de pontaria, o goleiro Nelson Ferreira, a trave e o travessão serviram como “aliados” do Recoleta na primeira parte do jogo.

Mais homens, mais volume e virada “na marra”

Na reta final da primeira etapa, uma revisão de lance captou Wilfrido Baez dando uma cotovelada em Leonel Flores. Lance esse que rendeu a expulsão do jogador do Recoleta e deixou o ambiente (ainda mais) favorável para a reversão de quadro para o lado boquense. Algo, por sinal, que o time argentino aproveitou com muita agilidade.

Em apenas seis minutos do tempo complementar, os donos da casa chegaram a virada com Ascacíbar (em batida quase da marca do pênalti) e Matías Delgado, aproveitando cruzamento preciso de Sebastián Villa.

Vantagem consolidada

O cenário, que já era excelente para o Boca Juniors, ficaria ainda melhor. Primeiro, diante de jogada onde Flores carregou perto da grande área e acertou um belíssimo chute, quase no ângulo esquerdo de Ferreira, fazendo o 3 a 1. Depois, em lance de falta dura onde Dairon Mosquera recebeu o segundo cartão amarelo, acarretando em mais uma expulsão do lado paraguaio.

Desse modo, o Boca chegou a acertar a trave e ter um gol anulado de Merentiel. Todavia, viu o triunfo por 3 a 1 se confirmar com o apito final do árbitro chileno Piero Maza.

BOCA JUNIORS 3 x 1 RECOLETA

Sul-Americana – Oitavas de final (Ida)

Data e horário: 11/08/2026 (terça-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Tomás Adolfo Ducó, em Buenos Aires (ARG)

Gols: Rios (5’/1°T) (0-1), Ascacíbar (4’/2°T) (1-1), Delgado (6’/2°T), (2-1), Flores (17’/2°) (3-1)

BOCA JUNIORS: Montero; Lozano, Di Lollo, Ayrton Costa (Pellegrino, 27’/2°T) e Blanco (Villa, no intervalo); Paredes, Delgado e Ascacíbar; Aranda, Flores (Zenón, 37’/2°T) e Merentiel. Técnico: Rodolfo Arruabarrena.

RECOLETA: Ferreira; Medina, Marotta, Cardozo e Mosquera; Baez, Franco, Domínguez (Galeano, 12’/2°T) e Ríos (López, 39’/2°T); Charpentier (Barreto, no intervalo) e Aldo González (Monzón, 27’/2°T). Técnico: Jorge González.

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

Cartões Amarelos: Ayrton Costa (BOC), Franco, Mosquera (REC)

Cartões Vermelhos: Báez, Mosquera (REC)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.