Avalanche de vaias soterra o Flu no 0 a 0 com o Rivadavia pela Libertadores

O que poderia marcar uma virada a título de esperança para a torcida tricolor, tornou-se em uma escura noite de vaias e pressão para o Fluminense no Maracanã. Apresentando (mais uma vez) um futebol pobre, o time só empatou em 0 a 0 com o Independiente Rivadavia-ARG, na noite desta terça-feira (11), no primeiro duelo das oitavas de final da Libertadores. Ninguém foi poupado. Jogadores, o ameaçadíssimo treinador Luis Zubeldía e a diretoria tricolor. As vaias foram, justamente, democráticas e justas. Os dois times voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (18), em Mendoza (Argentina), para definir quem avança para as quartas.

Com o apoio da torcida, o Fluminense teve amplo domínio (77% de posse de bola no primeiro tempo), mas encontrou dificuldades para criar chances claras de gol.

O Independiente Rivadavia começou levando perigo. Logo aos 4 minutos, Salas arriscou de fora da área, e Fábio espalmou para escanteio. O Fluminense respondeu principalmente com chutes de média distância: Guga e Guilherme Arana tentaram, mas não acertaram o alvo.

Na reta final, o Tricolor aumentou a pressão. Aos 26, Hulk finalizou de fora da área, mas errou o alvo. Aos 41, Soteldo criou a melhor jogada do Fluminense. O venezuelano avançou pela esquerda e deixou Hulk em condições de finalizar dentro da área, mas o atacante bateu de primeira e mandou para fora. Na ida para o vestiário, vaias, muitas vaias.

Rivadavia pressiona e acerta a trave

Na volta para o segundo tempo, Zubeldía, pressionado pela torcida, mexeu no time, mas quem passou a dar as cartas foi o Rivadavia. Logo no primeiro minuto, Arce deu passe por entre a defesa do Fluminense. Bonifacio bateu cruzado, mas Fábio operou um pequeno milagre. Aos sete, Fábio salvou o que seria gol contra de Guga ao tentar cortar um cruzamento de Arce. Aos 10, Matías Fernández finalizou de fora da área e a bola explodiu na trave. A partir daí, o Maracanã se tornou uma panela de pressão alimentada pelas vaias da irada torcida.

Aos 14, as vaias mostraram que têm poder até mesmo para derrubar um super-herói. Hulk bateu falta completamente fora do alvo e a torcida ficou verde de raiva. As vaias foram acompanhadas pelo pedido de Cano, que entrou em campo no minuto seguinte.

O jogo deu uma esfriada e a torcida, porém, continuou quente. A cada passe errado ou tentativa frustrada no ataque, as vaias ecoavam pelo Maracanã. O ambiente pesado ajudava a complicar ainda mais a situação do Fluminense, que apesar das substituições de Zubeldía, não apresentou uma reação esperada. Aos 34, Ganso desviou a bola no primeiro pau e obrigou Bolcato a fazer defesa complicada. A bola sobrou para Cano, que emendou de esquerda e isolou. E tome vaia.

Aos 42, uma pequena esperança em meio a um oceano tricolor de incapacidade técnica. Savarino arriscou de longe, mas Bolcato, mesmo desequilibrado, conseguiu mandar para para escanteio.

No apagar das luzes, as vaias explodiram de vez. A trilha sonora do tropeço tricolor em casa. Uma triste noite em verde, branco e grená.

FLUMINENSE 0 x 0 INDEPENDIENTE RIVADAVIA-ARG

Copa Libertadores – Oitavas de final

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) – 11/8/2026, às 19h

Público: 28.825 pagantes (31.279 presentes).

Renda: R$ 1.324.313,50.

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Guilherme Arana* (Renê, 8’/2ºT); Martinelli, Hércules (Lucho Acosta, intervalo) e Nonato (Ganso, 32’/2ºT); Soteldo (Savarino, 32’/2ºT), Hulk (Cano, 15’/2ºT) e Castillo (Canobbio, intervalo). Técnico: Luis Zubeldía. (Renê, 8’/2ºT)

INDEPENDIENTE RIVADAVIA-ARG: Bolcato; Bonifacio, Villalba (Osella, 32’/2ºT), Studer e Elordi; Leonard Costa (Kevin Vásquez, 19’/2ºT), Bottari, Leonel Bucca (Ríos, 19’/2ºT) e Matías Fernández (Crego, 43’/2ºT); Salas (Vigo, 32’/2ºT) e Álex Arce. Técnico: Alfredo Berti.

Árbitro: Cristian Garay (Chile)

Auxiliares: Jose Retamal e Miguel Rocha (ambos do Chile)

VAR: Fernando Vejar (Chile)

Cartões Amarelos: Ignácio, Nonato (FLU); Leonard Costa (RIV)

*Substituído pelo protocolo de concussão

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