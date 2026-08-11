BTG negocia assumir operação do Nubank Parque em acordo com a WTorre

O Nubank Parque deve passar a ter a operação sob comando do BTG Pactual, que substituirá a WTorre. As partes já encaminharam um acordo, mas ainda precisam concluir a formalização. A previsão é que o banco assuma a operação do estádio até 2044, em parceria com a construtora. A informação é do portal “Nosso Palestra”.

Dessa forma, Alviverde acompanha as tratativas, mas não participa da decisão. O clube concedeu o uso do terreno até 2044 e, após esse período, retomará integralmente a operação do estádio.

No momento, anda existem pendências para concluir o acordo. A tendência, porém, indica que a WTorre terá uma participação minoritária na nova sociedade responsável pela operação do estádio.

O BTG já participou de outro processo relacionado ao estádio. O banco esteve envolvido na mudança do nome da arena, que deixou de contar com a marca Allianz Seguros e passou a adotar a Nubank.

A alteração no comando da operação não muda os direitos previstos no contrato do Palmeiras. O clube mantém as condições estabelecidas para o estádio e para a receita de cada propriedade comercial.

Em 2024, o BTG comprou do Banco do Brasil a dívida da WTorre relacionada à construção do estádio. O acordo teve como garantia, em caso de atraso nos pagamentos, a própria operação da arena. Até o momento, porém, as informações disponíveis indicam que a possível mudança no controle da operação não está relacionada à execução dessas garantias.



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