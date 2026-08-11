Nottingham x Leverkusen: Onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quarta-feira, 12/8, às 15h45 (de Brasília), Nottingham Forest e Bayer Leverkusen jogam amistoso de pré-temporada na Europa. A partida será na casa dos ingleses, o City Ground. O Nottingham faz o seu oitavo amistoso. Venceu quatro, mas perdeu os últimos três diante de Sporting, Udinese e Barcelona. O Leverkusen vem de cinco vitórias nos cinco jogos que realizou, incluindo o 2 a 1 sobre o Sevilla no último amistoso.
O Nottingham, que estreará na Premier League no dia 22 contra o Leeds, ainda faz mais um amistoso, neste domingo, contra o Brest. Já o Leverkusen faz um amistoso no fim de semana, de novo na Inglaterra, contra o Newcastle neste sábado. No dia 22 estreia na Copa da Alemanha contra o Wiesbaden.
Onde assistir
Este jopgo terá transmissão para o Brasil apenas pelo canal oficial do Leverkusen a partir das 15h45 (de Brasília). Para acompanhar a partida clique aqui.
Como chega o Nottingham
Oliver Glasner disse que fará estudos na formação da equipe já visando à estreia na Premier League. Ele deve entrar num esquema 4-2-3-1, com Chris Woods isolado na frente. Gustavo Sá deve ganhar uma oportunidade como o municiador do artilheiro neo-zelandês. Gibbs-White, que estava com dores musculares, se recuperou e está relacionado.
Como chega o Leverkusen
O Leverkusen tem quatro desfalques para o amistoso: Eichhorn, Ben Seghir, Nathan Tella e Culbreath. Em compensação, o técnico Carles Novell contará com o recém-contratado Afonso Moreira, que jogou pelo Lyon na temporada passada e é uma das maiores novidades do plantel para a temporada 2026/27. Ele atuará ao lado de Kofane. O zagueiro inglês Quansah, que se apresentou nesta semana após férias pós-Copa, deve começar no banco.
NOTTINGHAM X LEVERKUSEN
Amistoso
Data e horário: 12/8/2026, 15h45 (de Brasília)
Local: City Ground, Nottingham (ING)
NOTTINGHAM: Sels; Aina, Milenkovic, Murillo e Neco Williams; Sangareé e McAtee; Ndoye, Gibbs-White e Gustavo Sá; Chris Wood. Técnico: Oliver Glasner
LEVERKUSEN: Flekken; Arthur, Bade, Tapsoba e Gutierrez; Andrich, Palacios e Garcia; Tillman; Afonso Moreira e Kofane. Técnico: Carles Novell
Árbitro: Não divulgado
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