Depay critica postura do Corinthians e pode ir à Justiça: “Decepcionado”

O atacante Memphis Depay se pronunciou nas redes sociais após o Corinthians decidir não renovar seu contrato. O clube comunicou a decisão ao holandês na manhã desta terça-feira (11). Assim, o atleta afirmou que recebeu a notícia com tristeza, assim como disse que tomará as medidas necessárias para proteger seus interesses.

“Muito decepcionado em ler que o Corinthians decidiu não honrar nosso acordo em vigor para estender meu contrato por mais 2 anos. Essa renovação foi explicitamente acordada pelo presidente, assim como pelo departamento esportivo, jurídico e financeiro. Algumas pessoas decidiram, no entanto, romper esse compromisso”, disse.

“Eu não queria essa situação e sempre respeitei o clube ao longo de todo o processo, mas agora sou forçado a reagir com firmeza para preservar meus interesses. Nos próximos dias, falarei publicamente, mas fiquem certos de que não deixarei esse comportamento inaceitável sem sanção” acrescentou.

Crise financeira do Timão

Após meses de negociação, o Timão optou por não renovar o vínculo com o atacante por causa das dificuldades financeiras. Em nota divulgada no início da tarde, o clube classificou Memphis como ídolo e afirmou que ficará “eternamente agradecido” pelos serviços prestados nos últimos dois anos.

“Diante das obrigações financeiras atuais e futuras do Corinthians, ficou claro que assumir um novo compromisso dessa magnitude não seria compatível, neste momento, com o equilíbrio financeiro que precisamos preservar para garantir a sustentabilidade da instituição”, afirmou o presidente Osmar Stabile no comunicado.

O holandês disputou 79 partidas pelo Corinthians, marcou 20 gols e deu 15 assistências. Durante sua passagem pelo clube, conquistou três títulos: o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, em 2025, além da Supercopa Rei, em 2026.

Os advogados de Memphis e a diretoria do Corinthians devem voltar a se reunir para discutir o pagamento dos R$ 42 milhões que o clube deve ao atacante pelas metas previstas no primeiro contrato. Com juros, a dívida pode chegar a R$ 77 milhões. Por fim, a grave crise financeira do Corinthians aumenta a possibilidade de que o caso termine na Justiça.



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