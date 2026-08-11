Vaiado, Hulk admite atuação ruim, mas diz: “Não vai me colocar para baixo”

Hulk reconheceu que o time do Fluminense não foi bem no empate zerado contra o Independiente Rivadavia, pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores, no Maracanã. O atacante, que foi vaiado pela torcida ao ser substituído, avaliou que o Tricolor teve o domínio do jogo, mas precisa melhorar na definição. Além disso, afirmou que o momento não vai afetar seu comprometimento.

“Fica difícil explicar, né? Porque, apesar de nosso time não ter feito um grande jogo hoje, tivemos o controle da partida. Infelizmente, as coisas não estão acontecendo como a gente imagina. A gente vem treinando bastante, focando muito, todo mundo dando o seu melhor, mas as coisas não estão fluindo. O caminho é continuar trabalhando, não podemos desistir. Particularmente, venho me cobrando bastante e me cuidando para tentar levar alegria para todo mundo. Infelizmente, não estou conseguindo tomar as melhores decisões, mas isso não vai me colocar para baixo; pelo contrário, só vai me motivar ainda mais a continuar dando o meu melhor”, disse antes de complementar.

“Acho que a gente só consegue responder dentro de campo. Então não tem muito o que falar, é procurar melhorar. Melhorar é a palavra que nos resta, principalmente nas decisões, porque o controle nós estamos tendo; precisamos melhorar na definição final. Agora é levantar a cabeça. Futebol é isso: quando não ganha, a cobrança é grande, ainda mais em time grande. Todo mundo está ciente disso e tenho certeza de que logo, logo os resultados vão vir”, disse à ESPN.

Próximo jogo

Os dois times voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (18), em Mendoza (Argentina), para definir quem avança para as quartas. Quem vencer, está nas quartas de final da Libertadores. No entanto, se houver um novo empate, a decisão será nos pênaltis.

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