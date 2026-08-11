Ancelotti envia auxiliares para assistir Cruzeiro x Flamengo

A comissão técnica da Seleção Brasileira marcará presença nas arquibancadas do Mineirão para o embate entre Cruzeiro e Flamengo nesta quarta-feira (12), às 21h30, válido pela Libertadores. A serviço de Carlo Ancelotti, o analista Thomaz Araújo e o preparador Cristiano Nunes acompanham o duelo eliminatório. O time carioca entra em campo com o desfalque do lateral Alex Sandro, vetado pelo departamento médico.

A partida entrou na rota de observação do treinador italiano visando o planejamento para as Eliminatórias e para a Copa do Mundo de 2030. Figuras conhecidas de ambos os elencos já vestiram a camisa verde-amarela em oportunidades recentes, a exemplo de Matheus Pereira, Lucas Paquetá, Fabrício Bruno e Léo Pereira. O objetivo da visita é avaliar o desempenho desses atletas sob alta pressão competitiva.

Mapeamento presencial avança no Brasil e na Europa

Esse acompanhamento in loco no estádio mineiro mantém a estratégia adotada pela diretoria da CBF nas últimas semanas. Anteriormente, o dirigente Rodrigo Caetano e o analista Bruno Baquete estiveram no Nilton Santos para assistir ao clássico entre Botafogo e Fluminense, pela 22ª rodada do Brasileirão. Naquela ocasião, o volante Danilo, convocado para o Mundial de 2026, começou entre os titulares.

O plano de monitoramento do estafe técnico ultrapassa as fronteiras nacionais e mira os gramados internacionais. Nos próximos dias, Carlo Ancelotti embarca rumo à Europa para alinhar estratégias com o restante da equipe de análise. A retomada das grandes ligas do Velho Continente, prevista entre 15 e 28 de agosto, abrirá um novo leque de observações para as futuras convocações.

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