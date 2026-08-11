Corinthians estima dívida de R$ 77 milhões com Depay

A eventual saída de Memphis Depay do Corinthians segue dando o que falar nos bastidores do Parque São Jorge. O clube projeta uma dívida de R$ 77 milhões com o atacante holandês, cujo contrato se encerrou no último dia 31 de julho. A cifra bilionária envolve um valor principal de R$ 42 milhões somado a luvas contratuais, premiações por metas esportivas alcançadas e juros corrigidos.

O encerramento do vínculo ocorreu por iniciativa da própria diretoria, que justificou a decisão com a necessidade de reestruturar as finanças do Timão. Em nota oficial divulgada à imprensa, o Corinthians fez questão de agradecer ao atleta e à sua equipe pelo profissionalismo demonstrado ao longo do período de negociações. O atacante encerra sua passagem com 79 jogos disputados, 20 gols anotados e as conquistas do Paulistão, da Copa do Brasil e da Supercopa Rei.

“Gostaríamos de expressar nosso profundo agradecimento ao jogador Memphis Depay e a toda sua equipe, que desde o início das negociações buscaram o melhor acordo possível”, diz parte da nota.

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Corinthians corre risco de cobrança na Fifa

Apesar do tom amigável do comunicado, a cúpula corintiana enxerga com grande preocupação a possibilidade de o encerramento do contrato parar em órgãos internacionais. Caso ocorra uma execução na Fifa, o débito total tem potencial para ultrapassar a barreira dos R$ 100 milhões em razão de sanções financeiras e multas rescisórias. A avaliação interna aponta que o clube possui margem muito pequena de sucesso se a disputa avançar para o tribunal da entidade.

Uma eventual apelação à Corte Arbitral do Esporte (CAS) arrastaria o imbróglio jurídico por meses. Ou seja, iria ampliar substancialmente o impacto econômico com o acúmulo diário de novos encargos sobre o montante original. Diante da repercussão do caso e dos questionamentos dos torcedores, o presidente Osmar Stabile prometeu realizar uma entrevista coletiva nos próximos dias.

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