Zubeldía: “Temos bons jogadores o suficiente para ganhar a Libertadores”

O Fluminense acumula o sétimo jogo consecutivo sem vencer após a Copa do Mundo. Desta vez, o Tricolor empatou com o Independiente Rivadavia, pelo duelo de ida das oitavas da Libertadores, no Maracanã. Em coletiva nesta terça-feira (11/8), o técnico Luis Zubeldía reconheceu que o time está em momento ruim, mas confia na classificação à próxima fase. Além disso, ressalta os bons jogadores.

“Temos bons jogadores o suficiente para ganhar a Libertadores. Estamos em um momento ruim de resultado e jogo. A última decisão é dos jogadores em campo, e temos bons jogadores”, destacou Zubeldía.

O treinador também citou as dificuldades do time nas tomadas decisão do time e tenta mudar cenário o quanto antes para situação não ficar delicada.

“Difícil de explicar. Nessas sete partidas sem ganhar, houve jogos em que tivemos muitas ocasiões, outras não. E partidas em que falhamos em algumas combinações que habitualmente saíam. Me lembro de uma com Lucho, que era uma bola que entrava antes. Quando dá certo, no minuto que seja, te dá mais confiança. Estamos em um momento difícil. Há situações que saíam e hoje não saem. Isso é futebol. Tem que mudar. Com trabalho e com muita consistência isso vai mudar”, disse.

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Rivadavia dificultou

O humilde Independiente Rivadavia voltou a competir de igual para igual com o Fluminense. Os clubes já haviam se enfrentado na fase de grupos da Libertadores, com um empate e uma vitória dos argentinos.

“Sabíamos que seria um jogo muito difícil, porque é uma equipe que hoje é a melhor da Argentina em toda a temporada. Já tínhamos enfrentado eles duas vezes. Mas, mesmo nós fazendo um jogo discreto, ruim, como quiserem chamar, tivemos muito a bola, mas com muito pouca efetividade para conseguir incomodar o adversário, principalmente no último terço. Mas é jogo de oitavas de final, e realmente é um jogo duro. Já é a terceira vez que jogamos contra eles, e os três jogos foram difíceis”, disse.

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Início dos jogos: “Como teríamos muito a bola, o rival terminaria cansado. No segundo tempo, com o desgaste e as nossas trocas, teríamos que encontrar os espaços, mas não pudemos aproveitar. Fomos ineficientes ofensivamente. Se você tem a bola no primeiro tempo, eles sentem cansaço no segundo tempo. Você segue empurrando”.

Desempenho do time: “Não estamos bem. Não fizemos uma partida como esperávamos. Não vou me aprofundar mais porque não tem sentido”

Opções: “É uma boa alternativa, também jogar com meia-atacante. Temos opções que o banco permite trazer esse equilíbrio. Mas agora não pudemos estar ao nível que todos esperavam. Mesmo com as trocas. Pode ser duro no primeiro tempo, é quando o rival está mais organizado. No segundo, precisavamos de jogadores de mais aceleração no último terço, com mais drible curto e em pouco espaço, mas não fizemos a partida que tínhamos em mente”.

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