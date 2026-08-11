Kaio César vira dúvida no Corinthians para duelo com o Rosario Central

O Corinthians pode ter mais um desfalque no setor ofensivo para as oitavas da Libertadores. Afinal, Kaio César pode ficar de fora da equipe diante do Rosario Central, nesta quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), na Argentina. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o atacante sente um incômodo muscular em uma das coxas. O atleta não participou do treino do Corinthians na manhã desta terça-feira, no CT Joaquim Grava. Apesar do problema, o atleta viajou com a delegação para a Argentina.

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O jogador passará por uma nova avaliação no treino desta quarta-feira (12), no CT do Newell’s Old Boys. Assim, a comissão técnica espera definir sua condição para o confronto após a atividade.

Além disso, o técnico Fernando Diniz também não terá Yuri Alberto, que se recupera de uma lesão na coxa esquerda, e Memphis Depay, que não irá renovar seu contrato com o clube. Para o duelo contra o Rosario Central, o comandante relacionou 24 jogadores. A lista conta com apenas três atacantes: Gui Negão, Pedro Raul e Kaio César.