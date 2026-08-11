Brasil x Bolívia (sub-20) onde assistir

Brasil e Bolívia voltam a se enfrentar em amistoso preparatório para o Sul-Americano sub-20. Assim como ocorreu no último sábado, o amistoso será na Granja Comary, em Teresópolis e desta vez será pela manhã, às 10h (de Brasília). Os brazucas, que venceram por 2 a 0, esperam mais um triunfo diante dos rivais. No primeiro jogo, os gols foram de Bruninho e Heitor.

Onde assistir

O amistoso entre Brasil e Bolívia terá a transmissão da CBF TV, pelo YouTube a partir das 10h (de Brasília).

Como chega o Brasil

O técnico Paulo Victor disse que vai dar oportunidade a todo o elenco. Com isso, deve entrar em campo com um time totalmente diferente daquele que iniciou a primeira partida.

No primeiro amistoso, o time se saiu muito bem, com ótimo volume. Mas o placar poderia ser mais dilatado, pois a seleção perdeu muitas chances de gol e não pode desperdiçar tantas chances assim.

“Esse novo jogo contra a Bolívia nos remete a mais uma oportunidade de seguir se desenvolvendo como equipe, de conservar muitas coisas que a gente fez de bom no primeiro amistoso, mas também buscando a evolução, melhorias em alguns aspectos, para buscar um nível de consistência que consideramos ideal”, disse Paulo Victor ao site oficial da CBF.

Um dos destaques da Seleção, o goleiro Kauan, do Palmeiras, deu entrevista ao site oficial da CBF e lembrou que trabalhou com o treinador Paulo Victor no Palmeiras. Com isso, ele que foi titular no primeiro jogo contra a Bolívia, espera seguir agradando com a camisa da Amarelinha.

“O Paulo Victor já conhece meu trabalho, assim como seu auxiliar, o Lucas. Afinal, trabalhei com os dois no Palmeiras. São profissionais que me passam grandes ensinamentos durante os treinos e também nas conversas. Assim, fico muito feliz em poder trabalhar com eles novamente”.

Jogadores da Seleção Sub-20

Goleiros

João Pedro (Santos), Kauan Lima (Palmeiras) e Léo Nannetti (Flamengo)

Laterais

Ryan (Red Bull Bragantino), Ângelo (São Paulo), Pedro Gabriel (Grêmio) e Rafael Gonzaga (Santos)

Zagueiros

Breno (Red Bull Bragantino), Bruno (Vasco da Gama), João Souza (Flamengo) e Luis Eduardo (Grêmio)

Apoiadores

Chrystian (Red Bull Bragantino), Djhordney (São Paulo), João Paulo (Palmeiras), Luis Pacheco (Palmeiras), Pedro Ferreira (São Paulo) e Yuri Leles (FC Liefering-AUS)

Atacantes

Bruninho (Shakhtar Donetsk-UCR), Dieguinho (Corinthians), Erick Belé (Palmeiras), Heittor (Palmeiras), Jhuan Nunes (Red Bull Bragantino) e Ruan Pablo (Bahia)

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