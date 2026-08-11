Flamengo relembra primeiro gol de Zico há 55 anos

O dia 11 de agosto de 1971 ficou marcado na trajetória do futebol brasileiro como o ponto de partida de uma era inesquecível. Há exatos 55 anos, o jovem Arthur Antunes Coimbra balançava as redes pela primeira vez no time profissional do Flamengo. E o Rubro-Negro fez questão de relembrar esse momentos em suas redes sociais.

O confronto com o Bahia, válido pelo recém-criado Campeonato Brasileiro e disputado no estádio da Fonte Nova, terminou empatado em 1 a 1 graças ao tento do garoto.

Lançado pelo técnico paraguaio Fleitas Solich com apenas 18 anos, o meia-atacante disputava somente a sua quarta partida na equipe principal. O treinador havia pedido paciência à torcida ao promover a revelação da base, mas o talento apareceu rapidamente. Após estrear no clássico contra o Vasco com assistência e atuar diante do Fluminense, o jovem vestiu a camisa de centroavante em Salvador para escrever o início de sua história.

Como foi o primeiro gol de Zico pelo Flamengo?

A saber, o Bahia abriu o placar na primeira etapa com Carlinhos, deixando o time visitante em desvantagem na capital baiana. Logo aos seis minutos do segundo tempo, Zé Eduardo serviu Zico, então um garoto franzino, que completou para o fundo do gol e deixou tudo igual.

“Verdade. Meu primeiro gol foi em Salvador e não poderia esquecer. O passe foi de Zé Eduardo, um baiano. Só tive o trabalho de empurrar para dentro”, recordou o Galinho de Quintino sobre o lance histórico.

A atuação de gala rendeu elogios imediatos de nomes consagrados do esporte nacional, como o ex-atacante Ademir de Menezes, ídolo do rival Vasco da Gama. O artilheiro da Copa de 1950 destacou a calma demonstrada pelo jovem ao afirmar que o clube carioca tinha um craque em seu plantel:

““O jovem Zico foi um espetáculo à parte, não só pelo gol que marcou, quando demonstrou muita calma e categoria, mas também pelos ótimos lampejos na partida, mostrando que dentro de muito pouco tempo o Flamengo terá o homem-gol que vem procurando”.

Aquela noite na Fonte Nova revelou ao país o craque que assumiria a camisa 10 da equipe para conquistar títulos memoráveis.

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Do futebol amador ao topo do mundo no futebol

A estreia do camisa 10 no elenco profissional ocorreu no dia 29 de julho de 1971, período em que Zico ainda mantinha vínculo amador para tentar disputar os Jogos Olímpicos. A rápida evolução no gramado transformou a promessa criada no bairro de Quintino no maior nome da Nação Rubro-Negra. O apelido carinhoso idealizado pelo locutor Waldir Amaral acompanhou o atleta ao longo de toda a carreira.

Ao todo, o Galinho anotou mais de 500 gols vestindo as cores do clube carioca em um ciclo vitorioso finalizado anos mais tarde. A caminhada iniciada em Salvador consolidou um legado de conquistas continentais e mundiais que atravessou gerações. Assim sendo, a data de 11 de agosto permanece como um marco eterno na memória de todos os torcedores do Flamengo.

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