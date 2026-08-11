Thiago Silva cobra time do Fluminense: “Falta um pouco mais de cada um”

O zagueiro Thiago Silva não escondeu a frustração após o empate do Fluminense com o Independiente Rivadavia, nesta terça-feira (11), pela ida das oitavas da Libertadores. O capitão admitiu que o time não fez uma boa partida e citou que o Tricolor ainda não teve um “jogo completo” desde o retorno da pausa para a Copa do Mundo.

“Fazer uma análise friamente após o jogo é difícil, passam várias coisas na cabeça, mas não fizemos um bom jogo. Tentamos competir da melhor maneira possível, mas está faltando um pouco mais de cada um de se olhar, de se cobrar um pouco mais, de chamar um pouco mais a responsabilidade, de assumir o papel que tem cada um e tentar fazer um jogo melhor”, disse à “ESPN”.

“Após a parada para a Copa do Mundo, acho que a gente não teve um jogo completo, em termos de atuação e rendimento. Acho que essa é a maior frustração do torcedor. E a nossa maior ainda, principalmente porque a gente não consegue tirar nossa melhor versão. Isso, coletivamente, você sofre. Hoje, se não fosse o espírito de luta e o coletivo, a gente teria perdido o jogo aqui hoje. Tentamos e corremos, mas infelizmente as coisas não estão funcionando da maneira que a gente espera e quer”, completou.

E as vaias?

Thiago Silva também entendeu as vaias do torcedores no Maracanã após empate amargo pela Libertadores.

“A torcida tem total razão nesse tipo de cobrança. Há algum tempo que a gente não vem desempenhando nosso melhor papel. Tecnicamente e fisicamente, a gente não está entregando aquilo que eles esperam da gente. E a cobrança hoje só veio no final. Eles tentaram nos apoiar a todo o momento. No final, vem a raiva e o sentimento de tristeza, assim como em nós jogadores também”.

Os dois times voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (18), em Mendoza (Argentina), para definir quem avança para as quartas. Quem vencer, está nas quartas de final da Libertadores. No entanto, se houver um novo empate, a decisão será nos pênaltis.