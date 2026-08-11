Palmeiras lança banco digital e provoca Corinthians: “De Pay, a gente entende!”

Essa é para quem gosta da boa e velha zoeira no futebol. O Palmeiras provocou o Corinthians após o rival anunciar o fim das conversas para renovar com Memphis Depay. O clube aproveitou a repercussão do caso para divulgar o Palmeiras Pay, seu banco digital.

“De Pay, o Palmeiras entende! Abra sua conta no Palmeiras Pay e faça parte dessa história”, publicou o clube nas redes sociais. A mensagem faz referência ao nome do atacante holandês e utiliza a situação para promover o serviço financeiro.

Palmeiras ironiza situação financeira do Corinthians

Na publicação, o Verdão utilizou Gobatto, um de seus mascotes, com uma faixa do banco digital. A imagem reproduz a peça utilizada por Memphis Depay durante sua passagem pelo Corinthians. Além da referência ao atacante, o clube alviverde fez uma provocação direta ao rival.

“Equilibre suas contas com Palmeiras Pay”, escreveu o clube na publicação.

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Corinthians não renovou com Memphis Depay

O Corinthians encerrou a negociação com Memphis Depay na tarde desta terça-feira (11). O clube informou que não irá renovar o contrato do jogador holandês, que tinha vínculo com a equipe até o fim de 2026. A decisão ocorreu após semanas de conversas entre as partes. Segundo o Timão, a escolha está relacionada à necessidade de manter responsabilidade financeira e adequar os gastos do clube.

Memphis Depay chegou ao Corinthians em setembro de 2024 e rapidamente se tornou um dos principais nomes do elenco. O holandês deixa o clube com 79 jogos disputados, 20 gols marcados e 15 assistências. Além disso, conquistou três títulos em sua passagem de quase dois anos: o Paulistão e a Copa do Brasil, em 2025; e a Supercopa Rei, em 2026.

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