São Paulo segura o empate com o Bolívar na altitude pela Sul-Americana

Na altitude de La Paz, na Bolívia, o São Paulo chegou a sair na frente, mas empatou com o Bolívar por 1 a 1 no Estádio Hernando Siles, pelas oitavas de final da Sul-Americana. Arboleda levou a melhor na área e, de cabeça, abriu o placar, enquanto, Melgar, de fora da área, deixou tudo igual. Com o resultado, quem vencer no jogo de volta avança às quartas de final e em caso de novo empate, a definição será nos pênaltis.
O próximo compromisso do Tricolor será no sábado (15), às 21h (de Brasília), no Morumbis, diante do Coritiba, pela 23ª rodada do Brasileirão. Já o jogo de volta com o Bolívar pela Sul-Americana está marcado para terça-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.
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Xerife balança a rede
Os donos da casa iniciaram a partida em cima, na busca por abrir o placar. Tanto que após escanteio, Asprilla apareceu sozinho para cabecear, mas mandou para fora, ao lado da meta de Rafael. No entanto, o Tricolor logo revidou, com uma transição ofensiva. Lucas Ramon deu um bom passe para Luciano, que arriscou da entrada da área, rente à trave de Lampe.
Na sequência, Patito Rodríguez recebeu pela esquerda e cruzou para Echeverría, que furou a cabeçada. O camisa 10 do São Paulo, por sua vez, teve mais chance de chutar a gol. Mesmo assim, os visitantes conseguiram tirar o zero do placar. Afinal, Iago cobrou escanteio, e Arboleda, por cima, levou a melhor e estufou a rede.
Ainda no primeiro tempo, Melgar cobrou falta direto e quase surpreendeu Rafael, mas o arqueiro salvou. O camisa 80 foi um dos jogadores mais perigosos nas bolas paradas e novamente mandou para a área. Lucas Ramon chegou a afastar, mas Saavedra cruzou para Robson Matheus cabecear por cima da meta do time brasileiro.
Tudo igual em La Paz
Na volta do intervalo, Marcos Antônio puxou contra-ataque e encontrou Calleri. Depois de uma troca de passes, Luciano ficou com bola e arriscou para dificuldade de Lampe que mandou para fora.
O Bolívar tentou pressionar para buscar o empate, mas parou na boa atuação do sistema defensivo tricolor. Pato Rodríguez dominou na esquerda e arriscou de longe, entretanto mandou pelo lado. Em outra boa jogada, Robson Matheus chutou colocado, mas Rafael voltou a se destacar, com uma boa defesa.
Os comandados do técnico Dorival Júnior tiveram duas chances consecutivas, mas desperdiçaram. Marcos Antônio chegou a disputar a bola com o goleiro Lampe, mas mandou para fora. O mesmo ocorreu com Luciano minutos depois. Se por um lado, os visitantes não aproveitaram, o time boliviano foi certeiro, com Melgar arriscou de primeira, sem chance para Rafael.
Por fim, Arreaga acionou Asprilla em profundidade pelo lado direito, mas o atacante soltou a bomba para fora. O Bolívar foi na base dos cruzamentos e chegou a acertar a trave com Melgar, mas o São Paulo conseguiu sustentar o resultado e, agora, decide a vaga no Morumbis.
BOLÍVAR 1 x 1 SÃO PAULO
Copa Sul-Americana – Oitavas de Final – Jogo de ida
Data e horário: terça-feira, 11/08/2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Hernando Siles, La Paz (BOL)
Gols: Arboleda 22’/1ºT (1-0); Melgar 17’/2ºT (1-1)
BOLÍVAR: Lampe; Sagred (Batallini 8’/2ºT), Echeverría, Arreaga e José Sagredo; Robson Matheus (Billy Arce 38’/2ºT), Melgar e Saavedra (Erin Vaca 38’/2ºT); Cauteruccio (Bruno Miranda 30’/2ºT), Asprilla e Pato Rodríguez (Jhon Velásquez 30’/2ºT). Técnico: Alejandro Restrepo.
SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon (Aurelio Buta 37’/2ºT), Arboleda, Domingo Duarte e Iago (Wendell 15’/2ºT); Pablo Maia, Newton, Bobadilla (Cauly 37’/2ºT), Marcos Antônio (Danielzinho 26’/2ºT) e Luciano (Ferreira 26’/2ºT); Jonathan Calleri. Técnico: Dorival Júnior.
Árbitro: Wilmar Roldán (COL)
Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Roberto Padilla (COL)
VAR: Keiner Jiménez (COL)
Cartões Amarelos: Iago e Buta (SP)
Cartões Vermelhos: Pedro Augusto, preparador físico do São Paulo
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