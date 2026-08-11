Ex-Flamengo de dupla nacionalidade dá vitória ao CRB na Série B

No encerramento da 21ª rodada da Série B do Brasileiro, o CRB derrotou por 1 a 0 o Avaí nesta terça-feira (11/8), em Florianópolis. O duelo, disputado na Ressacada, contou com gol solitário de Bressan, aos 33 minutos do primeiro tempo. O zagueiro, que já atuou por grandes clubes como Grêmio e Flamengo, tem dupla nacionalidade — brasileira e italiana.
Com o resultado, portanto, o Galo alagoano sobe para o sétimo lugar, agora com 32 pontos, encostando no G6. O Leão catarinense, por outro lado, estaciona nos 20 somados, dentro da zona de rebaixamento – o time comandado por Allan Aal ocupa a 18ª colocação.
O jogo
Mesmo atuando fora de casa, o CRB conseguiu se impor diante da pressão inicial do Avaí. Isso porque os donos da casa chegaram a acertar a trave em chute de Jean Lucas e também esbarraram em boas defesas do goleiro Vítor Caetano. Aos 33 minutos da primeira etapa, após levantamento na área e finalização fraca de Thiaguinho, Bressan desviou para o fundo da rede e abriu o placar.
No segundo tempo, o Avaí tentou reagir e criou boas oportunidades. A saber, uma cabeceio de Wallison foi salvo em cima da linha por Kevin, e uma finalização de Thayllon parou novamente em Vítor Caetano, que manteve a segurança até o apito final e garantiu a vitória pelo placar mínimo.
Próximos compromissos
Na sequência da Série B, ambos os times voltam a campo no domingo (16) pela 22ª rodada. O Avaí visita o Operário-PR no Estádio Germano Krüger às 11h, enquanto o CRB recebe o Novorizontino no estádio Rei Pelé, em Maceió, às 18h30 (ambos os horários são de Brasília).
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