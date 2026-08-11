Estudiantes e Católica ficam no empate na Libertadores

A Universidad Católica, do Chile, conseguiu excelente resultado ao empatar em 1 a 1 com o Estudiantes, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores-2026. Afinal, nesta terça-feira, 11/8, jogando na casa dos argentinos, em La Plata, no Jorge Luis Hirschi, levou um gol aos três minutos, de Burgos. Viu o time da casa ter grande chance para ampliar. Só foi dar o primeiro chute na direção do gol aos 35 da etapa final. E este chute de Zampedri, que ainda desviou no zagueiro Núñez, morreu no gol: 1 a 1. Enfim, placar final.
Com isso, tudo em aberto para o jogo da volta, dia 18, em Santiago. Quem vencer, avança. Mas novo empate, pênaltis. O vencedor deste duelo enfrentará nas quartas de final Corinthians ou Rosario Central.
Estudiantes em vantagem
O primeiro tempo foi todo do Estudiantes, que teve menor posse de bola (38%) e muito mais objetividade ofensiva. O time da casa começou em cima, sufocando e criando oportunidade no primeiro minuto. Mas, não bastasse, aos três minutos, Fabricio Pérez aproveitou um cochilo da marcação e chutou da entrada da área. A bola bateu na zaga e ficou sob medida para o chute de primeira de Burgos para fazer 1 a 0.
Daí para a frente, enquanto a Católica deu uma única finalização com Zampedri, o time da casa aproveitou os muitos erros de passe dos chilenos para dar trabalho ao goleiro Bernedo, além de quase marcar num chute de fora da área de Carrillo.
Veja como foi o empate entre Fluminense e Rivadávia, pela Libertadores.
Joaquín Correa estreia no Estudiantes
No segundo tempo, aos cinco minutos, quase saiu o segundo dos argentinos. Burgos fez ótima jogada pela esquerda e cruzou para Fabricio Pérez. Mas ele perdeu um gol feito. Aos 15 minutos do segundo tempo, Joaquín Correa, contratado recentemente junto ao Botafogo, fez a sua reestreia (afinal, iniciou a carreira no Estudiantes) e quase marcou de cabeça em seu primeiro lance. Outro que estreou foi Baltasar Rodríguez, que entrou pouco depois.
Católica empata
O time da casa estava soberano em campo quando, aos 35, veio o impensável. Um erro na intermediária deu a chance para a Católica encaixar um ataque. Zampedri recebeu pela esquerda e, da entrada da área, chutou. A bola bateu em Núñez e matou o goleiro Muslera. Em seu primeiro chute na direção do gol em todo o jogo, a Católica conseguiu empatar a partida. Assim, segurou o resultado até o apito do brasileiro Raphael Klaus. Enfim, tudo em aberto para a volta no Chile.
ESTUDIANTES 1X1 UNIVERSIDAD CATÓLICA
Libertadores – Oitavas de final – Jogo de ida
Data: 11/8/2026
Local: Jorge Luis Hirschi, La Plata, (ARG)
Gols: Burgos, 3’/1ºT (1-0); Zampedri, 35’/2ºT)
ESTUDIANTES: Muslera, Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios e Gastón Benedetti; Castro (Gabriel Neves, 21’/2ºT) e Piovi; Fabricio Pérez (Joaquín Correa, 14’/2ºT), Tiago Palacios (Baltasar Rodríguez, 21’/2ºT) e Burgos (Aguirre, 40’/2ºT); Guido Carrillo. Técnico: Cacique Medina
UNIVERSIDAD CATOLICA: Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo (Farias, 40’/2ºT), Ampuero, Daniel González e Eugenio Mena (Corral, 19’/2ºT); Cristian Cuevas, Zuqui, Valencia (Medel, 40’/2ºT) e Martínez; Justo Giani e Zampedri. Técnico: Daniel Garnero
Árbitro: Raphael Claus (Brasil)
Auxiliares: Rodrigo Correa e Danilo Manis (Brasil)
VAR: Rodrigo Guarizo (Brasil)
Cartões amarelos: Tiago Palacios, Baltasar Rodríguez, Tomás Palacios (EST); Zampedri, Cuevas (CAT)
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