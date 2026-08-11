Palmeiras x Cerro Porteño, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Depois do empate com o Internacional, o Palmeiras vira a chave na temporada e entra em campo para as oitavas de final da Libertadores. Afinal, a equipe paulista mede forças com o Cerro Porteño, do Paraguai, nesta quarta-feira (12), às 19h (de Brasília), no Nubank Parque.

A Voz do Esporte entra em campo com força máxima e acompanha tudo, ao vivo, a partir de 17h30. O inoxidável Cesar Tavares narra o prélio com sua brilhante condução. O locutor conta com o auxílio luxuoso do sagaz comentarista Thiago Hugolini e do talentosíssimo repórter Rogério Souza. O jogo terá retransmissão da Super Rádio.

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