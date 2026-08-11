Bragantino x Atlético, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Bragantino e Atlético se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 19h (de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O encontro é pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Dessa forma, as duas equipes iniciam a disputa por uma vaga nas quartas de final da competição continental.

A Voz do Esporte, como de praxe, acompanha tudo, ao vivo, a partir de 17h30, com o incomparável Bruno Scaciotti na narração e o insubstituível João Miguel Lotufo nos comentários. Nas reportagens, uma novidade. O intrépido Will Ferreira divide as pautas com o destemido Raphael Almeida.

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