Arboleda pede desculpas à torcida do São Paulo e revela depressão

O São Paulo empatou com o Bolívar por 1 a 1 nesta terça-feira (11), em La Paz, pela ida das oitavas de final da Sul-Americana. Autor do gol tricolor, Arboleda aproveitou a entrevista após a partida para falar sobre seu momento pessoal e o processo de retorno ao clube. O zagueiro admitiu que atravessava um período de depressão quando decidiu se afastar. Ele também pediu desculpas à torcida e afirmou que não teve problemas com a diretoria, comissão técnica ou companheiros durante o episódio.

“Foi um momento em que realmente eu estava passando por depressão. Quando a gente está entrando nesse problema, e era justo o que eu estava passando naquele momento. Não pensei em nada, só pensei em fugir, em sair”, afirmou Arboleda.

Arboleda agradece ao São Paulo

Arboleda reforçou que a decisão não teve relação com pessoas do clube e explicou mais detalhes:

“Meu problema realmente era pessoal. Não era com a diretoria, nem com a comissão técnica. Quero que fique sempre claro: nada contra o treinador que estava naquele momento, nem com meus companheiros.”

Além disso, ele agradeceu ao clube, aos profissionais que o acompanham diariamente e ao técnico Dorival Júnior pelo apoio durante o processo de retomada.

“Eu amo todos os meus companheiros, eles sabem muito bem. E também quero agradecer a eles pela nova oportunidade, e ao Dorival, que é um paizão para mim. Agora estou feliz, aos poucos me adaptando de novo no pessoal. Acho que não é fácil, mas também quero agradecer ao clube pelo apoio, pelos profissionais que estão comigo todo dia. Isso tem me ajudado muito. Espero continuar da melhor maneira para deixar para trás tudo o que já passei e recomeçar a minha carreira.”, declarou.

Zagueiro mira reconquista da torcida tricolor

Dentro de campo, Arboleda abriu o placar contra o Bolívar ao marcar de cabeça. Melgar empatou para os bolivianos em chute de fora da área. Com o resultado, quem vencer no Morumbis avança às quartas de final. Novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Após uma boa atuação, o defensor disse que pretende reconquistar a torcida do São Paulo:

“Acho que isso de reconquistar a torcida vai ser aos poucos. Sei que a torcida ainda está muito brava comigo, chateada por tudo o que aconteceu. Mais uma vez, só peço desculpas. No momento em que aconteceu tudo, não pensei em nada, só me acolhi com a minha família. Acho que isso vai ser com o tempo, né? Passo a passo. Agora só estou mentalizado em trabalhar junto com os meus companheiros para, como te falei, conquistar o amor da torcida de novo. É isso, só trabalhar mesmo.”

O São Paulo volta a campo no sábado (15), às 21h, contra o Coritiba, pelo Brasileirão. Na terça-feira (18), às 21h30, recebe o Bolívar pelo jogo de volta da Sul-Americana.

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