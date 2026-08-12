Cruzeiro x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Está chegando a hora, torcedor! Após mais de dois meses de hiato, a Libertadores está de volta e tem jogão entre brasileiros nesta quarta-feira (12/8). Será quando o Cruzeiro, campeão em 1976 e 97, recebe o Flamengo, vencedor em 1981, 2019, 22 e 25, no Mineirão, a partir das 21h30 (de Brasília), pela ida das oitavas de final da principal competição da América do Sul.

A Voz do Esporte entra em campo, ao vivo, às 20h. Eduardo Rizzatti está confirmado na narração. Gabriel Nunes garante os melhores comentários, enquanto a reportagem fica meio a meio entre Júnior Azevedo e Pedro Julião.

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