“Botafogo foi o único clube da minha carreira que eu renovei”

O lateral-esquerdo Telles passou por fortes emoções. Afinal, após negociações, o defensor, enfim, renovou com o Botafogo e, no jogo seguinte, contra o Fluminense, no Estádio Nilton Santos, meteu um golaço de falta, algo raro no futebol atual. Passada a euforia, o ídolo enumerou as razões pelas quais estendeu por mais dois anos o vínculo com o Mais Tradicional. Antes, no entanto, lembrou algo curioso em conversa com a “Botafogo TV”, nesta terça-feira (11), no Colosso do Subúrbio.

“O Botafogo foi o único clube da minha carreira que renovei. Tive um período longo no Porto, mas assim… Foi uma semana bem agitada, uma semana muito positiva, feliz. Encerramos o acordo praticamente três ou quatro dias antes do jogo. Foi, portanto, algo muito rápido, já vínhamos conversando há algum tempo, tudo o que eu falava era verdade”, reportou a fera com passagens por grandes instituições do futebol, como Grêmio, Porto (POR), Sevilla (ESP), Manchester United (ING) e a Seleção Brasileira.

Família, ambiente e torcida pesaram para o ídolo do Botafogo

Telles teve fortes motivos para seguir no Alvinegro. Ele chegou na metade de 2024, conquistando, na mesma temporada, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Hoje, é um estandarte do botafoguismo.

“O primeiro de tudo é se sentir em casa. Estar realizado onde você está, no seu trabalho, com as pessoas com quem você trabalha. Sempre acordo de manhã e vou, então, feliz lá para o Lonier, vou contente, porque lá é um grupo muito bom e os funcionários também são pessoas maravilhosas, que te acolhem. Eu me sinto muito bem, muito realizado no meu ambiente de trabalho. A segunda, que para mim é muito importante, é a forma como lidam comigo e com a minha família. Minha família se sente muito amada. E, terceiro, a responsabilidade que eu tenho com o clube, com o torcedor, que esse carinho também que eles recebem, que eles me passam, é recíproco”, contou o capitão do Botafogo.

Com Telles, o Botafogo viaja nesta quarta-feira ao Peru, onde, em Cusco, visita o Cienciano pelo jogo de ida das oitavas de final desta edição da Copa Sul-Americana. O Glorioso teve, aliás, a melhor campanha da fase de grupos da competição internacional, com cinco vitórias e um empate.

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