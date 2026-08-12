Dorival destaca eficiência do São Paulo e pede apoio no Morumbis

O São Paulo empatou com o Bolívar por 1 a 1 nesta terça-feira (11), em La Paz, pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Após a partida, Dorival Júnior avaliou que a equipe cumpriu o planejamento no primeiro tempo.

O treinador destacou a organização defensiva, as transições e a capacidade de controlar a partida antes do intervalo. Na etapa final, porém, o desgaste provocado pela altitude aumentou as dificuldades para o São Paulo.

Técnico destaca atuação do São Paulo na altitude

Dorival afirmou que o time conseguiu executar o plano estabelecido pela comissão técnica durante os primeiros 45 minutos. Segundo ele, a equipe teve eficiência na marcação e soube aproveitar os momentos de transição.

“Jogamos uma partida em que no primeiro tempo cumprimos o que programamos em marcação, eficiência, gatilhos, mas no segundo tempo foi diferente. A sensação foi dobrada e as dificuldades aumentaram ainda mais”, avaliou.

O comandante também reconheceu o momento irregular do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Apesar dos resultados recentes, Dorival garantiu que o elenco segue trabalhando para encontrar maior regularidade:

“Os resultados não estão aparecendo, mas estamos trabalhando para ter um acerto e em seguida uma regularidade.”

O treinador ainda ressaltou o impacto da altitude de La Paz. Para Dorival, a adaptação do Bolívar cria uma dificuldade adicional para os adversários que chegam à cidade.

“Sempre é difícil jogar aqui dentro e em determinados momentos fica desleal, uma equipe adaptada contra uma entendendo o jogo, mas saio satisfeito”, disse.

Dorival espera apoio da torcida na decisão

Dorival Júnior também lembrou um dado curioso sobre o histórico do São Paulo em La Paz. Em quatro partidas disputadas no estádio boliviano, o clube paulista empatou todas.

“Já vim jogar aqui quatro vezes, quatro empates. Sempre jogos muito apertados e difíceis de serem jogados”, afirmou.

Com o 1 a 1, a classificação será decidida no Morumbis. Quem vencer avança às quartas de final, enquanto um novo empate leva a disputa para os pênaltis. Por isso, Dorival pediu o apoio da torcida no confronto de volta, marcado para terça-feira que vem:

“A decisão fica para o Morumbis. Espero que a nossa torcida nos apoie para levarmos a melhor e a classificação. Temos que ter calma, paciência, preparar a equipe para fazermos o melhor jogo possível.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.