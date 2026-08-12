Botafogo não se ilude e volta à estaca zero na Sul-Americana

A campanha na fase de grupos da Copa Sul-Americana foi quase irrepreensível. Cinco vitórias (quatro consecutivas) e apenas um empate, retrospecto que permite ao Botafogo definir as eliminatórias em casa até a final de Barranquilla (COL), claro, se chegar lá, em novembro. No entanto, o Glorioso não se ilude com a própria trajetória e inicia, assim, uma nova caminhada nesta quinta-feira (13), contra o Cienciano, no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, no Peru, às 21h30 (horário de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final.

Presente desde o início desta campanha, o técnico Franclim Carvalho avisa que não adianta o Botafogo entrar em campo com os números da fase anterior: além da invencibilidade e de uma sequência extremamente positiva, com 15 gols marcados, cinco sofridos e aproveitamento de 88%.

“Voltamos à estaca zero e entramos na fase mata-mata, é uma nova vida, uma nova competição. Se falharmos, como no primeiro jogo da fase de grupos, vamos sofrer. Vimos o exemplo do Grêmio. 99% das pessoas diziam que passaria pelo Bolívar. Temos que ter pés no chão e foco no jogo contra o Cienciano. Não pensamos que somos favoritos”, colocou o treinador de Miranda do Corvo (POR), no Media Day do Glorioso.

União e foco do Botafogo pelo bicampeonato

Com cinco caras novas (Warleson, Batista, Monzón, Domingos e Pereira) na Copa Sul-Americana, o Botafogo ainda busca uma identidade própria em 2026. Nos últimos jogos, porém, o time já esboçou uma espinha dorsal, com a entrada dos garotos Justino na zaga e Huguinho no meio de campo. Como resultado, a equipe ainda não perdeu após a parada para a Copa do Mundo: dois triunfos e dois empates.

Atalho para a próxima Libertadores, o bicampeonato da Sul-Americana também ganhou uma importância maior para o Botafogo com o desempenho no Brasileirão. Primeiramente, Franclim já avisou que o título nacional é praticamente impossível. Com 30 pontos, a equipe ocupa apenas a nona colocação, ainda que com um compromisso a menos. Depois, pela chance de sagrar-se campeão internacional em meio a um ano turbulento, com renhidas disputas pelo controle da SAF e uma crise financeira/administrativa sem precedentes.

“O clube quer ganhar sempre. Esperamos sair com resultado positivo de ir lá, apesar de ser um jogo de altitude, um jogo difícil. Eu já joguei algumas vezes. Sei como é. Mas nada é impossível. E vamos pensar em título lá na frente. Agora é fazer um bom resultado para a gente conseguir os resultados finais bons que a gente almeja no final do ano”, colocou o lateral-direito Vitinho.

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