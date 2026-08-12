Cruzeiro x Flamengo reúne velhos conhecidos na Libertadores

Chegou a hora, torcedor! Mais tarde nesta quarta-feira (12/8) – mais precisamente às 21h30 (de Brasília) -, Cruzeiro e Flamengo entram em campo para iniciar o duelo rumo às quartas de final da Copa Libertadores. E o clássico nacional conta com diversos ingredientes, como reencontros para lá de especiais.

Pelo lado do time da casa, por exemplo, Gerson, Fabrício Bruno e até mesmo o dirigente Bruno Spindel reencontrarão o Rubro-Negro. O Fla, por sua vez, conta com de Arrascaeta e Leonardo Jardim, que tiveram parte importante de sua história pelo lado adversário. Veja cada caso com o Jogada10!

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Arrascaeta fez história nos dois clubes

O nome que mais chama atenção, evidentemente, é o de Giorgian de Arrascaeta. O craque uruguaio chegou ao Cruzeiro em 2015 após se destacar pelo Defensor, de seu país natal. Foram quatro temporadas de sucesso na Raposa, com 49 gols e 22 assistências em 186 jogos oficiais. Não à toa, conquistou títulos importantes, como a Copa do Brasil (2017 e 2018) e o Campeonato Mineiro (2018).

Na edição de 17 da Copa, aliás, o troféu se deu após vitória nos pênaltis sobre o Flamengo. Na ocasião, de Arrascaeta marcou o gol de empate no Maracanã, na ida, evitando a derrota da Raposa. O gol do Fla foi de um jovem Lucas Paquetá. Arrasca também seria carrasco do Mengo no ano seguinte, em classificação por 2 a 1 (agregado) pelas oitavas de final da Libertadores. Ele marcou na vitória por 2 a 0 no Maracanã, como você relembrou com o J10 na última terça (11/8).

Após os anos de sucesso em Minas Gerais, de Arrascaeta trocou Belo Horizonte pelo Rio de Janeiro, chegando para ser o camisa 14 da equipe rubro-negra. Não demorou muito para engrenar na vitoriosa equipe, virando ídolo da torcida. Afinal, tornou-se o maior estrangeiro da História do clube, empilhando gols, assistências e, claro, muitos títulos. Até o momento, são 105 gols, 111 assistências e 18 troféus (é o maior campeão pelo Fla, empatado com Bruno Henrique) em 378 partidas. Entre os principais títulos estão três edições da Libertadores (2019, 22 e 25), três do Brasileirão (2019, 20 e 25) e outras duas Copas do Brasil (2022 e 24).

Gerson, o Coringa

Gerson, por sua vez, ainda não é ídolo do Cruzeiro, apesar de ter feito história no Flamengo. Ele chegou para a primeira passagem em 2019, virando rapidamente um dos pilares da equipe de Jorge Jesus. Ficou até 2021, quando voltou para a Europa tentar a sorte no Olympique de Marselha (FRA). Após um ano e meio, retornou ao Flamengo, em 2023, onde ficou por mais três temporadas. Ele não terminou a temporada 2025 pelo Flamengo, mas participou das campanhas que culminaram com os títulos da Libertadores e do Brasileirão. Tudo isso antes de uma saída conturbada rumo ao Zenit (RUS).

O Cruzeiro, com bastante poderio de investimento, tirou o craque da equipe russa, contratando-o como uma das principais peças para 2026. Assim, logo em seu primeiro certame, o primeiro título: o Campeonato Mineiro, em cima do arquirrival Atlético. Ele já até enfrentou o Fla: foi na partida pelo Brasileirão, em março, no Maracanã, passando em branco na derrota por 2 a 0 para os donos da casa.

Leonardo Jardim busca fazer história no Flamengo

Outro nome em comum que participará da partida – mesmo que do banco de reservas, é claro – é o técnico do Flamengo, Leonardo Jardim. Após 22 anos de uma carreira consolidada na Europa e no Oriente Médio, o português resolveu dar uma chance ao futebol brasileiro.

Foi em 2025, quando assumiu o Cruzeiro em fevereiro. Pelos lados de Minas Gerais, teve excelente desempenho, com 26 vitórias em 56 partidas. Não à toa, ajudou a equipe a chegar na semifinal da Copa do Brasil e a terminar o Brasileirão na terceira posição, a melhor da Raposa desde 2017, quando terminou em quinto.

Ao fim da participação do time celeste na Copa do Brasil, porém, anunciou sua saída da equipe, visando descansar e priorizar a saúde mental após uma intensa temporada de estreia no país. Para a surpresa especialmente dos cruzeirenses, porém, Leonardo Jardim aceitou o convite do Fla para ser o substituto de Filipe Luís como treinador, em março de 2026. Curiosamente, logo em sua estreia, conquistou seu primeiro título em solo nacional, vencendo o Carioca em cima do Fluminense, nos pênaltis.

“Lei do ex” até em dirigente

Outra pessoa que já esteve dos dois lados dos adversários desta quarta é o dirigente Bruno Spindel, diretor de futebol do Cruzeiro. O executivo assinou ao fim de 2025 para substituir Paulo Pelaipe. Foi, dessa forma, sua primeira oportunidade após passar incríveis 12 anos no Flamengo.

Ele chegou ao clube carioca em 2013, durante a gestão do ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello, sendo Diretor de Marketing, CEO e também executivo de futebol. Em agosto de 2025, porém, após reformulação do departamento de futebol, foi demitido pelo presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap.





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