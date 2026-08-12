Corinthians volta a enfrentar o Rosario Central na Libertadores após 26 anos

Depois de 26 anos, Corinthians e Rosario Central voltam a se enfrentar pelas oitavas de final da Libertadores. Assim, as equipes medem forças nesta quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no Gigante de Arroyito, na Argentina, pelo jogo de ida.

Os únicos confrontos entre os times ocorreram justamente nas oitavas de final de um edição do torneio continental, a de 2000. Naquela ocasião, as equipes precisaram de dois jogos e uma disputa de pênaltis para definir o classificado.

A primeira partida ocorreu em 3 de maio de 2000, no Gigante de Arroyito, em Rosário. O Rosario Central venceu por 3 a 2 e abriu vantagem na disputa, podendo até empatar na volta que garantiria a vaga. Luizão marcou os dois gols do Corinthians, enquanto Juan Antonio Pizzi, Javier Cappelletti e Rafael Maceratesi fizeram os gols dos argentinos.

Uma semana depois, em 9 de maio, o Timão recebeu o adversário no Pacaembu com a obrigação de vencer para levar a decisão aos pênaltis. Dessa forma, o time do Parque São Jorge revidou com o mesmo placar da ida, venceu por 3 a 2 no tempo normal e igualou o confronto no placar agregado. Luizão voltou a se destacar, com dois tentos, e Edílson Capetinha completou o resultado.

Na disputa por pênaltis, os comandados do técnico Oswaldo de Oliveira venceram por 4 a 3 e garantiram a classificação para as quartas de final. O goleiro Dida teve papel decisivo ao defender uma cobrança dos argentinos, enquanto outra foi para fora e Edu desperdiçou sua chance.

A dupla de ataque daquele plantel (Luizão e Edilson) integraria o elenco que foi pentacampeão com a Seleção Brasileira dois anos depois, assim como o arqueiro (Dida), Vampeta e Ricardinho.

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Preocupação com o sistema ofensivo

Mais de duas décadas depois, o Timão volta a enfrentar o Rosario pela Libertadores. No entanto, apesar de ter garantido a vaga nas oitavas com a primeiro colocação de seu grupo, a equipe tem problemas no setor ofensivo para o confronto de ida.

Afinal, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com Yuri Alberto, que se recupera de uma lesão na coxa direita. Inclusive, Zakaria Labyad, Vitinho e Kayke, em tratamento de lesões mais graves, também não jogam.

Além disso, Kaio César sente um incômodo muscular em uma das coxas. O atleta não participou do treino do Corinthians na manhã desta terça-feira, no CT Joaquim Grava. Apesar do problema, o atleta viajou com a delegação para a Argentina.

Por fim, o clube optou por não renovar com Memphis Depay depois de uma longa negociação. O holandês, então, teceu críticas publicamente e prometeu tomar as medidas necessárias para proteger seus interesses.

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