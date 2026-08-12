Vasco vai conversar com comissão para definir mando na Copa do Brasil

O presidente do Vasco, Pedrinho, declarou recentemente que ainda mantém em aberto a definição sobre qual estádio sediará a partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil entre o Cruzmaltino e o Vitória. Conforme explicou o dirigente, a diretoria ainda avalia todas as possibilidades logísticas antes de tomar qualquer decisão definitiva.

No entanto, enquanto os torcedores aguardam ansiosamente por uma definição oficial, a cúpula vascaína pondera cuidadosamente os prós e os contras de cada alternativa disponível. Em seguida, logo que os últimos detalhes burocráticos sejam resolvidos, o clube anunciará o local oficial do confronto.

“Atmosfera gigantesca (no Maracanã), onde também podemos dar oportunidade a mais torcedores. Para mim, é uma questão exclusivamente desportiva. Não coloco em conta a receita, boto a questão de desempenho e levo para a comissão técnica e atletas, que jogam. Vamos construir para tomar a melhor decisão”, comentou.

A diretoria destacou que pretende construir o caminho ideal para tomar a melhor decisão. No ano passado, o Cruz-Maltino mandou a final contra o Corinthians justamente no Maior do Mundo, embora tenha acabado derrotado.

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Naquela ocasião, tanto o elenco quanto a comissão técnica comandada por Fernando Diniz apontaram que o Maracanã representava o palco mais adequado para um jogo daquele calibre.

Vasco deve abrir diálogo

Novamente, a ideia central consiste em debater com o plantel e com a comissão técnica de Pedro Emanuel qual será o melhor local para o confronto. Sendo assim, o clube planeja iniciar conversas com a dupla Flamengo e Fluminense para tentar alugar o estádio, caso seja possível.

No que tange ao calendário, as datas-base dos confrontos das quartas de final preveem os jogos de ida para a semana do dia 26 de agosto e os jogos de volta para a semana do dia 2 de setembro.

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