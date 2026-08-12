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Vasco vai conversar com comissão para definir mando na Copa do Brasil

Vasco vai conversar com comissão para definir mando na Copa do Brasil
Vasco vai conversar com comissão para definir mando na Copa do Brasil -

O presidente do Vasco, Pedrinho, declarou recentemente que ainda mantém em aberto a definição sobre qual estádio sediará a partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil entre o Cruzmaltino e o Vitória. Conforme explicou o dirigente, a diretoria ainda avalia todas as possibilidades logísticas antes de tomar qualquer decisão definitiva.

No entanto, enquanto os torcedores aguardam ansiosamente por uma definição oficial, a cúpula vascaína pondera cuidadosamente os prós e os contras de cada alternativa disponível. Em seguida, logo que os últimos detalhes burocráticos sejam resolvidos, o clube anunciará o local oficial do confronto.

“Atmosfera gigantesca (no Maracanã), onde também podemos dar oportunidade a mais torcedores. Para mim, é uma questão exclusivamente desportiva. Não coloco em conta a receita, boto a questão de desempenho e levo para a comissão técnica e atletas, que jogam. Vamos construir para tomar a melhor decisão”, comentou.

A diretoria destacou que pretende construir o caminho ideal para tomar a melhor decisão. No ano passado, o Cruz-Maltino mandou a final contra o Corinthians justamente no Maior do Mundo, embora tenha acabado derrotado.

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Naquela ocasião, tanto o elenco quanto a comissão técnica comandada por Fernando Diniz apontaram que o Maracanã representava o palco mais adequado para um jogo daquele calibre.

Vasco deve abrir diálogo

Novamente, a ideia central consiste em debater com o plantel e com a comissão técnica de Pedro Emanuel qual será o melhor local para o confronto. Sendo assim, o clube planeja iniciar conversas com a dupla Flamengo e Fluminense para tentar alugar o estádio, caso seja possível.

No que tange ao calendário, as datas-base dos confrontos das quartas de final preveem os jogos de ida para a semana do dia 26 de agosto e os jogos de volta para a semana do dia 2 de setembro.

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