Palmeiras inicia mata-mata da Liberta em situação inédita na era Abel

O Palmeiras entra em campo na noite desta quarta-feira (12) em um cenário inédito na era Abel Ferreira. Contra o Cerro Porteño, às 19h, no Nubank Parque, será a primeira vez que a equipe irá abrir o confronto de oitavas de final da Libertadores em casa com o técnico português. Além disso, o jogo da volta, dia 19 de agosto em Assunção, marcará a primeira vez que o treinador terá que buscar uma classificação em território internacional.

O contexto jamais experimentado por Abel deve-se à pior campanha da equipe sob seu comando na fase de grupos. Em 2016, pela primeira vez em seis edições o Verdão não terminou na liderança da chave. E o algoz foi justamente o clube paraguaio, que fez dois pontos a mais que o Verdão e terminou em primeiro lugar.

O fato traz um gosto adicional de vingança para o confronto das oitavas. Em 21 de maio, o clube paraguaio venceu por 1 a 0, em São Paulo, e encerrou série invicta de cinco do Palmeiras como mandante na Libertadores. O gol do ex-vascaíno Vegetti acabou sendo decisivo para o desfecho do grupo F (no Paraguai, houve empate por 1 a 1).

“Estávamos mal acostumados com a melhor campanha. Era o nosso objetivo, mas dessa vez não conseguimos. Por aquilo que aconteceu contra o Cerro, não conseguimos”, declarou Abel após empate com o Junior Barranquilla, na última rodada.

Em seis das últimas oito edições da Libertadores, o Palmeiras havia feito a melhor campanha da fase de grupos. Essa condição dá a vantagem de decidir os mata-matas em casa até as semifinais (por ser em jogo único, a final não entra no combo).

Única decisão como visitante foi no Brasil

Com Abel Ferreira, o Palmeiras disputou até hoje 16 jogos eliminatórios em ida e volta na Libertadores (oitavas, quartas e semifinais). Somente em um desses duelos a equipe precisou decidir fora de casa. Isso ocorreu no empate por 1 a 1 com o Atlético Mineiro, na semifinal de 2021. A igualdade no Mineirão levou o Verdão à decisão daquele ano porque ainda havia o gol fora como critério de desempate. Na ida, em São Paulo, as equipes ficaram no 0 a 0.

Nos outros 15 confrontos do tipo com o português, o Palmeiras fez o segundo jogo em casa. Contra clubes estrangeiros, Abel nunca passou pelo teste de decidir no exterior. Até hoje, foram dez encontros em mata-matas, sempre fazendo a volta no Nubank Parque (com o antigo nome de Allianz Parque).

O primeiro desses embates foi a goleada por 5 a 0 sobre o uruguaio Delfin, que marcou a estreia de Abel no torneio, nas oitavas de 2020. Por sua vez, o mais recente teve sabor especial: os 4 a 0 sobre a LDU, na semifinal de 2025. Afinal, foi uma virada história dos paulistas após derrota por 3 a 0 na ida, no Equador.

Uma estatística que ilustra com eloquência a força da era Abel Ferreira no torneio é que a equipe chegou em três finais (com dois títulos) no período. Além disso, das três eliminações em fases anteriores, duas foram já nas semifinais. Uma para o Athletico-PR, em 2022, e outra para o Boca Juniors, nos pênaltis, em 2023.

Algoz em 2026, Cerro traz uma boa memória para o Palmeiras

O histórico do Palmeiras na era Abel traz boas razões para o torcedor confiar em um resultado em casa que dê boa vantagem para a volta no Paraguai. Dos 16 jogos em mata-matas da Libertadores como mandante, o time perdeu apenas uma partida e venceu seis vezes por dois ou mais gols. Assim, obter uma diferença desse porte será essencial para encarar o ineditismo de decidir a vaga no exterior com conforto.

Curiosamente, a única derrota do português aconteceu em sua primeira temporada e não representou uma frustração. Na semifinal de 2020, o Palmeiras perdeu por 2 a 0 para o River Plate. Porém, avançou para a decisão por ter feito 3 a 0 na Argentina. Essas partidas foram disputadas no início de 2021 e sem a presença de torcedores devido à pandemia de Covid-19.

E se o Cerro Porteño segurou o Palmeiras na fase de grupos deste ano, ele foi o rival nas oitavas de final de 2022 com performance bem diferente dos paulistas. No somatório dos dois duelos, o clube brasileiro 8 a 0 – 3 a 0, no Paraguai, e 5 a 0, em São Paulo. Ademais, o Verdão tem retrospecto amplamente favorável contra o El Ciclón em Libertadores. São 18 duelos, com dez vitórias palmeirenses, cinco empates e apenas três triunfos dos paraguaios. Apesar desses números, Abel já alertou que o confronto atual tem elementos específicos.

“Já jogamos contra eles, sabemos como vai ser, fechadinhos, marcação individual, a procura de uma transição, de uma bola parada e temos que abrir (o placar) primeiro”, avisou Abel após empate com o Internacional, no último domingo (9), pelo Brasileirão.

Técnico e presidente compartilham sonho na temporada

Diante do Cerro Porteño, o Palmeiras entra na reta decisiva do torneio tratado como prioritário no clube. Embora lidere o Brasileirão e esteja nas quartas de final da Copa do Brasil, a maior ambição do clube nesta temporada é a conquista do tetracampeonato da Libertadores. Inclusive, Leila Pereira, presidente do clube, já externou o desejo de levantar o caneco continental pela primeira vez em sua gestão.

“Seria um grande título e que não tenho na minha gestão. Até dezembro de 2027 eu ficaria muito feliz se conseguirmos conquistar”, confessou Leila em maio, durante evento em homenagem ao zagueiro e capitão Gustavo Gómez.

Treinador com mais títulos na história do Palmeiras, Abel Ferreira busca o tricampeonato no torneio. Apenas dois treinadores conquistaram a Libertadores mais de duas vezes, os argentinos Carlos Bianchi (4) e Osvaldo Zubeldía (3).

“Eu tenho um sonho de voltar a ganhar a Libertadores. Esse é meu sonho nesse momento. Ano passado bateu na trave e sabemos porque. Esse ano vamos mais uma vez tentar. Não posso prometer títulos. Gosto de sentir esse prazer, esse sabor, é isso que nos move, em busca dos títulos, e isso que nos move”, declarou Abel em julho, lembrando a derrota para o Flamengo na semifinal de 2025.

Caso elimine o Cerro Porteño, o Palmeiras irá enfrentar nas quartas de final quem passar do confronto entre Mirassol e LDU. A decisão da Libertadores está marcada para o dia 28 de novembro, no estádio Centenário, em Montevidéu, mesmo local em que Abel e o Palmeiras levantaram a taça em 2021.



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