Fluminense vive pior sequência sem vitórias desde 2024

Em crise sob o comando do técnico Luis Zubeldía, o Fluminense parece não encontrar o caminho para retornar aos trilhos. Sem vencer um jogo oficial desde maio, o Tricolor tropeçou pela oitava vez consecutiva após empatar sem gols com o Independiente Rivadavia, da Argentina, nesta terça-feira (11), no Maracanã, pela Libertadores. Dessa forma, vive o seu pior jejum desde 2024.

A última vez que o Fluminense ficou oito jogos consecutivos sem vencer aconteceu em julho de 2024. Na época, o técnico Fernando Diniz foi demitido do cargo no quinto tropeço da sequência, após a derrota para o Flamengo por 1 a 0. Já o último jogo da série marcou a estreia do técnico Mano Menezes, em 4 de julho. Depois, portanto, o Tricolor voltou a vencer e encerrou o jejum.

Em 2024, o Fluminense sofreu seis derrotas e dois empates na sequência de oito jogos sem vitórias. Já desta vez, no entanto, são sete empates e apenas uma derrota (diante do Vasco na Copa do Brasil). No período atual, o Tricolor marcou apenas cinco gols e sofreu sete, e tem 29,2% de aproveitamento, segundo as estatísticas do “SofaScore”. Dos oito tropeços, sete foram após a Copa do Mundo.

Com o técnico Luis Zubeldía na berlinda, o Fluminense volta a campo no próximo sábado (15), às 16h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão. Depois, encara o Independiente Rivadavia, na terça-feira (18), às 19h, em Mendoza, na Argentina, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Assim, os próximos jogos podem definir o futuro do treinador argentino.

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