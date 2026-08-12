Jogador declarado morto após desmaiar em campo acorda em necrotério

O zagueiro Chinedu Ozor, do Katsina United, da Nigéria, foi o protagonista de uma história sobrenatural nesta terça-feira (11). O jogador de 27 anos desmaiou durante um amistoso de pré-temporada contra o Niger Tornadoes, e os médicos chegaram a declarar sua morte. Horas depois, porém, ele apresentou sinais de movimento no necrotério, e os funcionários o levaram às pressas de volta para um hospital.

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O jogador, que foi contratado pelo clube no início deste mês, passou mal logo nos primeiros minutos da partida. Após o colapso, integrantes da equipe médica o atenderam e o encaminharam para um hospital próximo. Segundo Nasir Gide, assessor de imprensa do Katsina United, um médico confirmou a morte do atleta.

Em seguida, a comissão médica do time levou Ozor ao Katsina General Hospital, onde outro atendimento médico também apontou que ele havia morrido. O corpo, então, foi encaminhado ao necrotério.

Entretanto, a situação mudou de forma inesperada. Um dos legistas, porém, percebeu que Ozor movimentou uma das mãos. Diante dos sinais de vida, os médicos retiraram o jogador do local e o encaminharam imediatamente para a emergência.

Estado de saúde é considerado estável

O atleta está internado na UTI do Katsina General Hospital e respira com o auxílio de aparelhos. Os médicos consideram estável o quadro de saúde do jogador.

O Katsina United, inclusive, chegou a anunciar oficialmente a morte do jogador nas redes sociais e publicou uma mensagem de despedida.

“Lamentamos a trágica morte do nosso recém-contratado jogador Chinedu Ozor após uma emergência médica durante o amistoso de hoje contra o Niger Tornadoes. Nossos pensamentos, orações e força estão com sua família e seus entes queridos. Descanse em paz, Warrior”, escreveu o clube, que horas depois, obviamente, apagou a postagem.





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