Almada explica o motivo pelo qual não quis o Flamengo

Maior contratação da história do River Plate, Thiago Almada recusou o Flamengo para realizar o desejo de retornar ao futebol argentino. Assim, a decisão do meio-campista surpreendeu, principalmente se levar em conta a diferença dos momentos dos clubes. Em entrevista à “Rádio La Red”, o jogador explicou a escolha pelos Millonarios e fez uma comparação com a sua chegada ao Botafogo, em 2024.

“Tomei minha decisão durante as férias, principalmente porque conversei com Coudet e por causa do projeto que ele tinha no clube. Não hesitei. Sentia falta da pressão do futebol argentino, é isso que eu gosto (…) Vejo isso como um grande desafio. Sei das expectativas e da empolgação que o River tem, e estou encarando da mesma forma que encarei quando fui para o Brasil”, disse.

O River Plate desembolsou 20 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões) para contratar Thiago Almada. Nascido na região metropolitana de Buenos Aires, o jogador foi revelado pelo Vélez Sarsfield, da Argentina, e teve passagem pelo Atlanta United, dos Estados Unidos, antes de conquistar o Brasileirão e a Libertadores com o Botafogo em 2024. Depois, passou por Lyon, da França, e Atlético de Madrid, da Espanha.

No River Plate, Thiago Almada vai reencontrar velhos conhecidos da Seleção, como o zagueiro Nicolás Otamendi e o atacante Ángel Correa. O meio-campista, aliás, revelou que a dupla teve papel importante na sua decisão: “Sempre falava com o Otamendi e com o Ángel. Eles foram fundamentais. Minha esposa e meus pais também. Tomamos essa decisão juntos”, completou.

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