Ronaldinho Gaúcho mira compra de time de basquete em crise na Europa

Ronaldinho Gaúcho pode ampliar seus negócios no esporte e se tornar proprietário de um time de basquete na Europa. Segundo o jornal francês L’Équipe, o ex-jogador apresentou uma candidatura para adquirir o Monaco Basket, equipe francesa que atravessa uma grave crise financeira.

De acordo com a publicação, o diretor-executivo do Monaco, Oleksiy Yefimov, recebeu uma carta de intenção do brasileiro. Ronaldinho conta com o apoio do grupo de investimentos andorrano Clayton Sports nas negociações. Além disso, o interesse surgiu em meio às conversas com Jamal Mashburn, ex-jogador do Dallas Mavericks, da NBA.

O Monaco precisou deixar a EuroLeague após cinco temporadas e disputar a EuroCup por causa dos problemas financeiros. Na semana passada, a situação se agravou: o clube perdeu a licença profissional para disputar as competições francesas. Ainda assim, a equipe viveu uma ascensão importante nos últimos anos, conquistando o Campeonato Francês pela primeira vez em 2023 e chegando à final novamente em 2025.

No cenário internacional, o Monaco também se consolidou entre as principais equipes da Europa. O clube disputou o Final Four da EuroLeague em 2023 e 2024 e, em 2025, conquistou a Supercopa da França. Entretanto, a crise financeira aumentou na temporada 2025/26, com atrasos salariais e pendências envolvendo agentes e outras obrigações.

Em julho, a Ligue Nationale de Basket (LNB) recusou a inscrição do Monaco nas competições profissionais de 2026/27, tanto na Betclic Élite quanto na Élite 2. O clube recorreu da decisão, mas, em 1º de agosto, a Câmara de Apelação da Federação Francesa de Basquete (FFBB) confirmou a exclusão após a equipe não apresentar toda a documentação exigida dentro do prazo.

Ronaldinho Gaúcho amplia negócios

Ronaldinho Gaúcho segue ampliando os negócios fora dos gramados e, agora, também investe no mercado da moda. O ex-jogador lançou recentemente sua primeira marca própria de roupas, a “Use Ronaldinho”, em parceria com a Momentus Fashion Company, responsável pela estruturação do projeto, produção das coleções e estratégia de licenciamento.

Além disso, o novo empreendimento aumenta a presença comercial de Ronaldinho, que já possui experiência no setor de licenciamento. Na moda, o ex-atleta mantém parcerias com marcas como Rider, Renner e Outerstuff e também participa do desenvolvimento de coleções de vestuário.

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