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Ronaldinho Gaúcho mira compra de time de basquete em crise na Europa

R10 teria apresentado candidatura para adquirir equipe em grave crise financeira

Ronaldinho Gaúcho mira compra de time de basquete em crise na Europa
Ronaldinho Gaúcho mira compra de time de basquete em crise na Europa -

Ronaldinho Gaúcho pode ampliar seus negócios no esporte e se tornar proprietário de um time de basquete na Europa. Segundo o jornal francês L’Équipe, o ex-jogador apresentou uma candidatura para adquirir o Monaco Basket, equipe francesa que atravessa uma grave crise financeira.

De acordo com a publicação, o diretor-executivo do Monaco, Oleksiy Yefimov, recebeu uma carta de intenção do brasileiro. Ronaldinho conta com o apoio do grupo de investimentos andorrano Clayton Sports nas negociações. Além disso, o interesse surgiu em meio às conversas com Jamal Mashburn, ex-jogador do Dallas Mavericks, da NBA.

O Monaco precisou deixar a EuroLeague após cinco temporadas e disputar a EuroCup por causa dos problemas financeiros. Na semana passada, a situação se agravou: o clube perdeu a licença profissional para disputar as competições francesas. Ainda assim, a equipe viveu uma ascensão importante nos últimos anos, conquistando o Campeonato Francês pela primeira vez em 2023 e chegando à final novamente em 2025.

No cenário internacional, o Monaco também se consolidou entre as principais equipes da Europa. O clube disputou o Final Four da EuroLeague em 2023 e 2024 e, em 2025, conquistou a Supercopa da França. Entretanto, a crise financeira aumentou na temporada 2025/26, com atrasos salariais e pendências envolvendo agentes e outras obrigações.

Em julho, a Ligue Nationale de Basket (LNB) recusou a inscrição do Monaco nas competições profissionais de 2026/27, tanto na Betclic Élite quanto na Élite 2. O clube recorreu da decisão, mas, em 1º de agosto, a Câmara de Apelação da Federação Francesa de Basquete (FFBB) confirmou a exclusão após a equipe não apresentar toda a documentação exigida dentro do prazo.

Ronaldinho Gaúcho amplia negócios

Ronaldinho Gaúcho segue ampliando os negócios fora dos gramados e, agora, também investe no mercado da moda. O ex-jogador lançou recentemente sua primeira marca própria de roupas, a “Use Ronaldinho”, em parceria com a Momentus Fashion Company, responsável pela estruturação do projeto, produção das coleções e estratégia de licenciamento.

Além disso, o novo empreendimento aumenta a presença comercial de Ronaldinho, que já possui experiência no setor de licenciamento. Na moda, o ex-atleta mantém parcerias com marcas como Rider, Renner e Outerstuff e também participa do desenvolvimento de coleções de vestuário.

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