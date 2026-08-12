O goleiro Nahuel Guzmán, do Tigres (MEX), protagonizou uma cena de fúria no empate e, 1 a 1 com o Vancouver Whitecaps (CAN), na noite de terça-feira (11), pela Leagues Cup da Concacaf. Depois de receber o cartão vermelho por empurrar o árbitro Iván Barton, o argentino de 40 anos arremessou uma lixeira e uma cadeira no túnel que dá acesso aos vestiários.
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A confusão aconteceu nos minutos finais da partida. O Tigres buscava o gol da vitória quando Guzmán avançou com a bola nas mãos para cobrar rapidamente uma falta no meio de campo. Entretanto, Barton interrompeu a jogada. Irritado, o goleiro empurrou o árbitro e chutou a bola para frente.
Por causa da atitude, Barton mostrou o segundo cartão amarelo a Guzmán e, consequentemente, o vermelho. O goleiro deixou o campo revoltado. No caminho para o vestiário, chutou uma cadeira de plástico. Em seguida, pegou uma lixeira e a arremessou com força. Depois, ainda lançou uma cadeira contra o chão e a destruiu.
Veja o vídeo:
A expulsão deixou o Tigres com apenas nove jogadores, já que Diego Lainez havia recebido cartão vermelho pouco antes. Mesmo assim, a equipe mexicana conseguiu levar a partida para os pênaltis e venceu por 5 a 4.
Agora, porém, o goleiro pode sofrer sanções disciplinares da Concacaf pelo episódio e corre o risco de ser suspenso por alguns jogos.
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