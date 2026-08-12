Santos x Macará-EQU: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de garantir a classificação para as quartas de final parta a Copa do Brasil, o Santos tem outro mata-mata pela frente, dessa vez internacional. Nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, o Peixe recebe o Macará, do Equador, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A bola rola a partir das 19h (de Brasília).
Onde assistir
O duelo entre Santos x Macará-EQU, pela Copa Sul-Americana, terá transmissão da ESPN e do Disney+.
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Como chega o Santos
Apesar da classificação garantida para as quartas da Copa do Brasil, a campanha no Brasileirão é o que deixa uma pulga atrás da orelha do torcedor santista. No último compromisso, o Peixe foi derrotado, em casa, pelo Athletico-PR e acendeu mais uma vez o alerta de atenção, retornando ao Z4. No entanto, na Sul-Americana, o momento é de virar a chave.
O Peixe se classificou para as oitavas tendo que passar pelo playoff, após ficar na segunda colocação no seu grupo. Na fase anterior, o Santos não teve maiores dificuldades para passar da UCV, da Venezuela, com duas vitórias e um agregado de 8 a 3. Para o duelo desta quinta, diante do Macará, o Peixe poderá contar com o retorno de Neymar, que cumpriu suspensão diante do Athletico-PR pelo Brasileirão.
Como chega o Macará
Atualmente o segundo colocado do Campeonato Equatoriano, o Macará se classificou para as oitavas de final da Copa Sul-Americana com uma campanha honesta na fase de grupos. O time equatoriano avançou na primeira colocação do Grupo A, de forma invicta, com duas vitórias e quatro empates em uma chave com Tigre-ARG, América de Cali-COL e Alianza Atlético-PER.
O Macará chega na Vila Belmiro com uma invencibilidade de cinco partidas na temporada, e também com uma marca de apenas uma derrota nos últimos 11 jogos disputados. No entanto, o time foi eliminado da Copa do Equador, nos pênaltis, após empate no tempo normal, para um time da segunda divisão equatoriana no último mata-mata que disputou.
SANTOS x MACARÁ-EQU
Libertadores – Oitavas de Final (Jogo de ida)
Data e horário: 13/08/2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
SANTOS: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frías, João Ananias e Escobar; Christian Oliva, João Schmidt e Gabriel Bontempo; Neymar, Caballero e Gabigol. Técnico: Cuca.
MACARÁ: Rodrigo Rodríguez; Bolanos, Ayala, Marrufo e Etchebarne; Martín Telo, Martín Miranda e José Luis Cazares; Jean Estacio, Franco Posse e Augustin Campana. Técnico: Guillermo Sanguinetti
Árbitro: Kevin Ortega (PER)
Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesus Sanchez (PER)
VAR: Joel Alarcon (PER)
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