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Fungo pode adiar jogo da primeira rodada do Campeonato Espanhol

Fungo pode adiar jogo da primeira rodada do Campeonato Espanhol
Fungo pode adiar jogo da primeira rodada do Campeonato Espanhol -

O jogo entre Celta de Vigo e Osasuna, pela primeira rodada do Campeonato Espanhol 2026/27, corre risco de ser adiado por causa de um fungo que atingiu o gramado do Estádio de Balaídos, em Vigo. O problema deteriorou a superfície do campo e deixou o gramado em condições consideradas praticamente impraticáveis.

A partida está marcada para domingo (16). Diante da situação, o Celta comunicou o problema à LaLiga e ao Osasuna. Técnicos da LaLiga foram enviados a Vigo para avaliar o gramado e preparar um relatório sobre a situação.

O Osasuna, por outro lado, defende a realização do jogo na data originalmente prevista. Segundo a imprensa espanhola, o clube visitante não demonstrou interesse em uma mudança no calendário, enquanto a LaLiga avalia a possibilidade de adiar o confronto diante das condições do campo.

Fungo compromete o gramado

O problema se concentra na infestação por fungos, que provocou danos significativos à grama de Balaídos. O Celta ainda possui o campo de Barreiro, com capacidade para 4.500 pessoas, utilizado habitualmente pelo Celta Fortuna, sua equipe B. Mas o local não está homologado para partidas da LaLiga.

Além disso, um eventual adiamento pode criar um problema adicional para o calendário do Celta. O clube já tem compromissos importantes nas próximas semanas, incluindo uma partida contra a Real Sociedad, que a LaLiga antecipou para setembro por causa do calendário europeu.

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