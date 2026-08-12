A estratégia de Dorival que fez o São Paulo voltar “vivo” de La Paz

O São Paulo não vive a melhor fase dentro de campo, sem vencer um jogo desde o mês de maio. Contudo, o empate com o Bolívar, na altitude de La Paz, pelo jogo de ida das oitavas da Sul-Americana, pode ser considerado um grande resultado.

O Tricolor conseguiu sair na frente do placar e apesar de sofrer um empate, fez o possível para segurar a igualdade no marcador apesar da grande pressão do time boliviano. Sendo assim, o time paulista garantiu um resultado que dá a oportunidade de se classificar para as quartas de final com uma vitória simples no MorumBIS, na próxima terça-feira.

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A estratégia detalhada por Dorival Junior na coletiva após a partida se mostrou correta. O treinador afirmou que a equipe fez exatamente aquilo que ele pediu e trabalhou durante a preparação, e que o São Paulo soube controlar o jogo para se manter vivo na eliminatória.

“Eu acho que o jogo teve esse contexto em que nós procuramos administrar o máximo possível nos momentos em que tínhamos posse de bola. Pudemos acelerar em outros momentos e o fizemos. Eu acho que foi um jogo que nós, se transcorresse tudo dentro de uma normalidade e se tivéssemos adaptados a uma situação como essa, eu vejo que nós teríamos um rendimento ainda superior”, analisou Dorival.

Por fim, o treinador, apesar de destacar a estratégia de sucesso para o jogo de ida, também destacou que já está pensando na partida de volta, na próxima semana. Dorival bateu na tecla mais uma vez que vai trabalhar para que o time faça novamente uma boa partida, diante de um adversário complicado, para garantir a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana.

“Espero que isso venha a acontecer lá em São Paulo, mas estamos enfrentando um adversário bem difícil, bem complicado, e que buscou uma classificação frente ao Grêmio, lá dentro de Porto Alegre. Então nós temos que reconhecer as dificuldades que teremos e tentar nos preparar o máximo possível para essa grande partida”, finalizou.

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