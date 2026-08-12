Messi faz desabafo após a morte do pai: “Você foi embora cedo demais”

Lionel Messi publicou nesta quarta-feira (12), no Instagram, uma emocionante homenagem ao pai, Jorge Messi, que morreu aos 68 anos após enfrentar uma doença prolongada. O ex-jogador e empresário faleceu em uma clínica de Rosário, na Argentina, na semana passada.

Em uma longa carta, Messi relembrou a relação com o pai e destacou a importância de Jorge em sua trajetória no futebol.

“Pai, ainda não consigo acreditar que você se foi. Não caio na realidade, ou melhor, não quero cair. É muito difícil para mim imaginar que não vou mais ver você, que não vamos mais conversar”, escreveu Messi.

Na sequência, o jogador falou sobre o sofrimento do pai e lamentou que ele tenha partido antes do que esperava.

“Eu sei que você estava sofrendo e que é o melhor, mas você foi embora cedo demais. Ainda tínhamos muito para aproveitar juntos”, afirmou.

Messi tentou jogar a Copa do Mundo pelo pai

Jorge Messi não conseguiu acompanhar presencialmente a participação do filho na Copa do Mundo de 2026 por causa de seu estado de saúde. Segundo Messi, o pai havia pedido diversas vezes que ele disputasse o Mundial, mas sua condição piorou pouco antes do início do torneio.

“Você me pediu tanto para jogar a última Copa do Mundo, e foi justamente nos dias anteriores ao início que você ficou pior. Foi a primeira vez que você não estaria em um torneio, mas minha mãe me disse que você iria melhorar e que estaria bem o suficiente para viajar”, contou.

Messi também revelou que esperava chegar à final para que Jorge pudesse acompanhar pelo menos uma partida. No entanto, a Argentina acabou derrotada na decisão e não conseguiu conquistar o título.

“Chegamos à final e você não pôde estar lá. Eu queria ganhar para levar a você e mostrar uma nova [taça]. Não consegui; minhas pernas não aguentaram mais”, escreveu.

Messi admite dúvidas sobre continuar jogando

Em um dos trechos mais fortes, Messi falou sobre seu futuro no futebol. O argentino admitiu que não sabe como seguirá a vida sem o pai e deixou em aberto a possibilidade de encerrar a carreira.

“Eu não sei o que vou fazer sem você, não sei como continuar. Eu só jogava futebol e agora tenho muitas dúvidas sobre continuar fazendo isso por muito tempo”, afirmou.

“Você esteve ao meu lado desde o começo; faltava tão pouco para o final. Por que você não conseguiu aguentar só mais um pouco para terminarmos juntos?”, completou.

Jorge foi pai, amigo e empresário de Messi

Além da relação familiar, Jorge Messi teve papel fundamental na carreira do filho. Ele acompanhou Lionel desde os primeiros passos no futebol e posteriormente tornou-se seu representante.

Messi relembrou os momentos da infância e contou que o pai o levava aos treinamentos depois do trabalho. Embora nem sempre demonstrasse elogios, Jorge acompanhava praticamente todos os jogos.

“Você era pai, amigo e representante. Sempre foi a pessoa que precisava ser em cada momento e nunca errou em nada. Além de algumas cobranças ou discussões, você sempre teve razão. No fim, tudo acabava acontecendo como você dizia”, escreveu.

Por fim, Messi afirmou que pretende levar os ensinamentos do pai para a criação dos próprios filhos.

“Vou sentir muito a sua falta, mas você sempre estará presente, principalmente na criação dos meus filhos, porque ensino e educo meus filhos da mesma maneira que vocês fizeram comigo”, declarou.

Messi encerrou a homenagem com uma última mensagem ao pai: “Descanse em paz e cuide de nós lá de cima, como você fazia aqui embaixo. Obrigado por tudo. Eu te amo, pai.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.