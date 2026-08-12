Globo demite jornalista do SporTV após 20 anos de casa

Rosto familiar ao público futebolístico, Joanna de Assis deixou a Globo após duas décadas na empresa. O canal optou por demitir a apresentadora do Tá On, do SporTV, nesta quarta-feira (12), em meio à reorganização interna da equipe esportiva da emissora. A tendência, inclusive, é que novas mudanças ocorram nos próximos dias.

Joanna de Assis chegou à emissora ainda em 2006 e, de lá para cá, conquistou espaço no meio esportivo. Logo nos primeiros compromissos pelo canal, assumiu a reportagem das transmissões dos times paulistas no Estadual e no Brasileirão.

A jornalista se destacou na reportagem e acabou promovida a outras frentes no canal, tanto nacional quanto internacionalmente. Joanna acumulou participações no programa Bem, Amigos!, liderado por Galvão Bueno à época, e no Redação SporTV.

Um post compartilhado por sportv (@sportv)

Apesar do longo tempo de casa, Joanna só ganhou oportunidade como âncora em programa esportivo em março de 2025. Ela assumiu o comando do Tá On, do SporTV, e permanecia na função até o dias atuais. Nesse período, também participou de alguns rodízios da emissora nas apresentações do Globo Esporte de São Paulo, sempre aos sábados.

Mudanças no SporTV

Segundo a coluna F5, da Folha de S. Paulo, a apresentadora só soube da demissão quando chegou para trabalhar. Conforme mencionado, a saída de Joanna deve ser uma das mudanças programadas pela empresa para o SporTV nos próximos dias.

Ainda segundo informações, o canal fechado da Globo visa mudar sua abordagem oferecendo mais espaço a novos talentos na TV. Os novos formatos devem se basear em um linguajar mais jovial e próximo ao público jovem.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.