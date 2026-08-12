Lesão de Brenner mantém disputa aberta no ataque do Vasco

O Vasco conseguiu ajustar a defesa após a chegada do técnico Pedro Emanuel, mas ainda vive um dilema no ataque. Decisivo na vitória sobre o Fluminense na Copa do Brasil, o atacante Brenner sofreu uma lesão no pé esquerdo e vai desfalcar o Cruzmaltino nos próximos jogos. Dessa forma, a disputa no ataque segue em aberto.
Desde a sua chegada, o técnico Pedro Emanuel promoveu um rodízio no ataque. Assim, deu chances para David, Claudio Spinelli e Brenner, que foi decisivo na classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Dessa forma, o atacante largou na frente dos concorrentes, mas a lesão sofrida no empate com o Bahia, no último domingo (9), mudou a história.
Sem Brenner à disposição, o técnico Pedro Emanuel terá que escolher entre David e Claudio Spinelli para o jogo contra o Olimpia, do Paraguai, pela Sul-Americana. O primeiro era titular com o antecessor Renato Gaúcho, enquanto o segundo chegou sob expectativa e ainda não se firmou. Em meio a isso, o Vasco contratou Facundo Colidio, ex-River Plate, que chegou para aumentar a disputa.
Revelado pela Inter de Milão, da Itália, Facundo Colidio teve passagem pelo Boca Juniors ainda nas categorias de base. No profissional, não conseguiu conquistar espaço na Nerazzurri e, por isso, foi emprestado ao Sint-Truiden, da Bélgica, e ao Tigre, da Argentina, onde ganhou projeção. Assim, despertou interesse do River Plate em 2023. Nos Millonários, foram 136 jogos, 32 gols e 14 assistências.
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