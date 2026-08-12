Corinthians pediu que Memphis Depay não acionasse a Fifa por dívida

Após uma novela de muitos capítulos, o casamento entre Corinthians e Memphis Depay acabou. Na última terça (11), o Timão comunicou, em nota, que decidiu por não renovar o contrato do craque holandês com o clube. Sendo assim, o camisa 10 também utilizou suas redes para se pronunciar e se mostrou contrário ao que determinou o Alvinegro e prometeu tomar as medidas cabíveis.

De acordo com o ‘UOL’, no entanto, o Corinthians pediu para que Memphis Depay não levasse o débito do clube para a Fifa. O Timão, atualmente, deve algo em torno de 42 milhões. Contudo, o valor pode chegar a R$ 77 milhões por conta de juros e correções. Desse modo, o clube paulista tentou convencer o jogador a não cobrar o valor integral da dívida para a Fifa – o que pode ocasionar mais um transferban.

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Ainda segundo o portal, a ideia da diretoria do Corinthians era fazer com que Memphis Depay continuasse com a ideia de desconsiderar os juros e as correções da dívida, mesmo sem o acordo para a renovação. Durante as negociações pelo novo vínculo, que não foi firmado, o Timão e o jogador entraram em acordo para deixar de lado os juros e os encargos, e que o valor de R$42 milhões seriam pagos em quatro parcelas.

Staff de Memphis Depay foi surpreendido

Memphis Depay já havia assinado o novo contrato com o Corinthians. Nesse sentido, o jogador e seu staff reagiram com incredulidade e deram uma resposta negativa ao posicionamento do clube paulista. Segundo o ‘UOL’, a volta de Memphis ao Brasil para negociar com o Timão era um sinal do desejo do jogador era de permanecer. O retorno também foi uma forma de pressionar a diretoria do Timão pelo novo acordo.

“Eu não queria essa situação e sempre respeitei o clube ao longo de todo o processo. Mas agora sou forçado a reagir com firmeza para preservar meus interesses. Nos próximos dias, falarei publicamente. Mas fiquem certos de que não deixarei esse comportamento inaceitável sem sanção”, disse o jogador em nota oficial nas suas redes sociais.

Desse modo, com a mudança de postura do Corinthians em relação ao novo contrato, existe a expectativa de que Memphis Depay e seu staff acionem o clube na justiça já nos próximos dias.

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