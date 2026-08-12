Platense x Coquimbo Unido: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quarta-feira (12), começa a fase de oitavas de final da Libertadores para Platense e Coquimbo Unido. Equipes essas que, em dois compromissos, podem definir o adversário de um time brasileiro na etapa seguinte. Isso porque, no chaveamento, o classificado encara o vencedor de Fluminense e Independiente Rivadavia, que empataram sem gols na ida, no Maracanã.
Onde assistir
O confronto que acontece na cidade de Vicente López, na Grande Buenos Aires, terá transmissão pelo serviço de streaming Paramount+.
Como chega o Platense
No período após a Copa do Mundo, o Calamar passa longe de viver seu momento de melhores resultados na temporada. Em sequência que gerou troca no comando técnico (sai Walter Zunino e chega Martín Palermo), foram quatro partidas pelo Clausura do Campeonato Argentino com duas derrotas, um empate e somente um triunfo.
Como chega o Coquimbo Unido
Também considerando a decisão da Copa do Mundo como recorte, a representação andina tem o dobro de compromissos disputados. Em oito duelos, o Coquimbo empatou quatro partidas, venceu três e perdeu somente um compromisso.
PLATENSE x COQUIMBO UNIDO
Libertadores – Oitavas de final (Ida)
Data e horário: 12/08/2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Ciudad de Vicente López, Vicente López (ARG)
PLATENSE: Cozzani; Saborido, Vázquez, Salomón e Silva; Mainero, Herrera, Picco e Zapiola; Martínez e Orsini. Técnico: Martín Palermo.
COQUIMBO UNIDO: Sánchez; Salinas, Gazzolo, Fernández e Cornejo; Cordero, Galani e Chandía; Zavala, Vadalá e Johansen. Técnico: Hernán Caputto.
Árbitro: Juan Benítez (PAR)
Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milcíades Saldívar (PAR)
VAR: Ulises Mereles (PAR)
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