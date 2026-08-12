Montoro tenta recuperar protagonismo com Franclim no Botafogo

Um dos destaques do Botafogo desde o ano passado, Álvaro Montoro ainda não se encontrou em campo após a Copa do Mundo de 2026. Um dos pilares do Glorioso na temporada, o meia argentino teve papel importante na evolução do time sob o comando do técnico Franclim Carvalho. Contudo, ainda não brilhou depois da retomada do calendário e recebeu uma cobrança pública do treinador português.

“Tem que ser muito mais regular, ser mais incisivo na frente e mais objetivo. Tem muita qualidade e é um jogador acima da média, mas tem 19 anos e uma margem grande de evolução. Estamos aqui para tentar ajudar a melhorar e ele tem contribuído para isso porque sabe que primeiro está a equipe e depois, ele”, disse o técnico Franclim Carvalho após o empate com o Fluminense, no sábado (8).

Montoro atuou em três jogos após a Copa do Mundo. O camisa 10 não teve nenhuma participação direta em gol, embora esteja envolvido na criação das jogadas. Mesmo tendo uma média de 57,3 ações com a bola nas três partidas disputadas, o argentino não criou nenhuma grande chance, segundo os dados do “SofaScore”. Dessa forma, a oscilação ligou um alerta em relação ao desempenho da joia alvinegra.

Contratado em junho do ano passado, Montoro se tornou um dos pilares do Botafogo e soma 55 jogos, seis gols e seis assistências. Em 2026, são 32 partidas, dois gols e três assistências com a camisa alvinegra. Revelado no Vélez Sarsfield, da Argentina, o jovem de 19 anos é um dos principais ativos do elenco do Glorioso e é considerado uma das maiores joias do futebol argentino nos últimos anos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.