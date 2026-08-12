Com Cristiano Ronaldo e Messi, lista de bilionários perde esportista; veja

Roger Federer deixou de integrar o seleto grupo de atletas bilionários após uma forte queda nas ações da On Holding, empresa suíça de artigos esportivos da qual o ex-tenista é acionista. Segundo estimativa da Forbes, a fortuna do campeão de 20 Grand Slams caiu para US$ 952,4 milhões (cerca de R$ 4,86 bilhões) na tarde desta terça-feira (11). Com isso, Federer perdeu mais de US$ 52 milhões (R$ 265,2 milhões) em apenas um dia.

A queda ocorreu após a On Holding divulgar os resultados do segundo trimestre, que ficaram abaixo das expectativas do mercado. Apesar disso, a empresa apresentou crescimento nas vendas e avanços em indicadores de lucratividade.

No período, a On registrou vendas líquidas de 850,4 milhões de francos suíços (US$ 1,04 bilhão ou R$ 5,30 bilhões), alta de 13% em relação ao mesmo período do ano anterior. O resultado, porém, ficou abaixo da previsão de 878,4 milhões de francos suíços (US$ 1,08 bilhão ou R$ 5,51 bilhões), segundo o Wall Street Journal. Além disso, o lucro líquido chegou a 105 milhões de francos suíços (US$ 129,4 milhões ou R$ 660 milhões), contra um prejuízo de 40,9 milhões de francos suíços (US$ 50,4 milhões ou R$ 257 milhões) um ano antes.

Por outro lado, o futebol ganhou ainda mais espaço entre os atletas de maior poder financeiro. Lionel Messi passou a integrar recentemente o grupo de esportistas bilionários, com patrimônio líquido estimado em US$ 1,1 bilhão (cerca de R$ 5,6 bilhões), de acordo com a Forbes. O argentino alcançou a marca ainda em atividade e se juntou a um grupo restrito de atletas que acumularam fortunas dessa dimensão.

Cristiano Ronaldo lidera e Messi aparece no topo dos maiores salários

Além disso, Messi aparece entre os maiores ganhos anuais do esporte. Na lista da Forbes Brasil dos atletas mais bem pagos do mundo, o craque do Inter Miami ocupa a terceira posição, com faturamento estimado em US$ 140 milhões por ano. O valor reúne os salários recebidos pelo clube norte-americano e os contratos comerciais mantidos pelo jogador.

Enquanto Messi entrou para o grupo dos bilionários, Cristiano Ronaldo segue se destacando pelo alto faturamento anual. O português lidera o ranking da Forbes dos atletas mais bem pagos do mundo em 2026 pela quarta vez consecutiva. Nos 12 meses anteriores, CR7 acumulou cerca de US$ 300 milhões (aproximadamente R$ 1,5 bilhão), impulsionado principalmente pelo contrato com o Al-Nassr e pelos acordos comerciais.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook