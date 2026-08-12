Globo negocia novo acordo com a Conmebol pela Libertadores

O SporTV pode se tornar casa para Libertadores no próximo triênio, ou seja, entre 2027 e 2030. Ao menos essa é a proposta apresentada pela Globo à Conmebol por um pacote de 70 jogos para transmissão no canal fechado da emissora.

Com a oferta engloba jogos que estão no mercado à espera de um comprador desde o ano passado, há otimismo por um desfecho positivo nas negociações. A coluna F5, da Folha de S. Paulo, informou que as conversas já estão avançadas para que o acordo seja fechado.

A possível chegada da Libertadores ao SporTV faz parte de uma mudança da chefia esportiva da Globo para TV por assinatura. Entre saídas e chegadas, a empresa se movimenta para quebrar a percepção de que o canal fechado teria “ficado de lado” nos planos, sensação criada no meio futebolístico durante a Copa do Mundo.

Apesar das críticas aos formatos e visibilidade durante o Mundial, o SporTV se mantém na briga pela liderança da TV paga no ramo. O canal disputa diretamente com a ESPN, que supera a Globo justamente em jogos da Libertadores. A emissora paulista transmitiu o empate entre Fluminense e Rivadavia na noite da última terça-feira (11), por exemplo.

Conmebol e o pacote da Libertadores

A entidade negociava com a Paramount para adquirir o pacote com 70 jogos, que chegou a se aproximar do acordo em maio. Porém, os imbróglios na fusão da empresa com a Warner interferiram nas tratativas. E fora que a TNT Sports, que se integrará à plataforma de streaming, comprou os direitos da Copa Sul-Americana.

Já ESPN, que concorre com o SporTV, manteve os moldes do acordo com a Conmebol para o próximo triênio. Além disso, ampliou seu alcance adquirindo a compra de pacotes da Sul-Americana e terá exclusividade pelo torneio em plataformas pagas, visto que a TNT atuará nas abertas.

Neste cenário, a Globo tenta entrar na disputa direto pela concorrência fechada nas partidas continentais. A estratégia visa enriquecer a grade do SporTV e dar ainda mais visibilidade ao canal, que passará por outras mudanças nos próximos meses.

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