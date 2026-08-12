”Camuflagem” à nova cerimônia: curiosidades e rumores do casório de Cristiano Ronaldo

Enquanto fãs curtiam e comentavam fotos rotineiras do Instagram de Georgina Rodríguez, ela se casava com Cristiano Ronaldo em uma cerimônia civil e íntima, em Cascais, Portugal. A “estratégia de camuflagem” da influenciadora, em publicar posts normais, fez parte de um plano bem sucedido de um dos casais mais fotografados do mundo em manter a notícia escondida até o momento de revelá-la.

Georgina, sem qualquer alarde, publicou uma campanha publicitária para a joalheria Chopard horas antes de aparecer oficialmente casada. Pouco antes, ela também divulgou sua marca de roupa esportiva, a Mimoa, e imagens embarcando no jato particular da família — como um dia normal.

A ideia tinha esse objetivo mesmo: fazer quem acompanhava as redes do casal acreditar que se tratava só de um dia comum. Segundo a TVI, o intervalo entre o último post “normal” e a revelação do casamento foi de aproximadamente quatro horas. Ou seja, tempo suficiente para blindar qualquer suspeita antes do anúncio oficial.

Cerimônia com cinco testemunhas

Tão íntimo que o casal abriu mão da presença de amigos, imprensa ou família estendida e optou apenas por cinco testemunhas: os filhos. Cristiano Jr. (16), Eva (9), Mateo (9), Alana Martina (8) e Bella Esmeralda (4) foram as únicas pessoas a presenciar a união.

Ainda segundo a imprensa local, Georgina escolheu uma manicure discreta e de confiança, apostando num branco leitoso. Ela chegou para cerimônia com o vistoso anel de noivado — enquanto as alianças em si são tradicionais, de ouro amarelo, sem ornamentos, ao estilo português. Um contraste que também chamou atenção da mídia, de uma joia de ostentação à mais sóbria possível.

Diante dos sinais mais íntimos, a imprensa espanhola já especula que a cerimônia em Cascais tenha sido só o primeiro capítulo. A união no civil também inflamou rumores de que a celebração oficial, com padre e convidados, ocorra em breve. Apesar dos boatos, não há nada oficial sobre o tema.

Impacto nas redes sociais

O post de oficialização ‘travou’ as redes sociais e acumulou mais de 2 milhões de curtidas nos primeiros 20 minutos. Uma hora depois da publicação, o registro já superava a marca de 8,5 milhões de likes, com 21,5 milhões cerca de três horas depois.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

A escolha da data não ocorreu por acaso. Isso porque o sonhado “sim” no civil aconteceu exatamente um ano depois do noivado, dia 11 de agosto de 2025. O casal está junto há mais de uma década, mas sempre disseram que o casamento só viria a partir do momento que sentissem um “clique”.

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