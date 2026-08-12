Seleção Brasileira sub-20 derrota Bolívia mais uma vez em amistoso

A Seleção Brasileira sub-20 entrou em campo na manhã desta quarta-feira (12), na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para mais um amistoso preparatório visando ao Sul-Americano da categoria, em janeiro de 2027. A equipe comandada pelo treinador Paulo Victor venceu por 2 a 0, repetindo o placar registrado no domingo passado (9) diante do mesmo adversário.

O Brasil começou o jogo com mais posse de bola, mas tinha dificuldades para furar a bem postada defesa boliviana. Tanto que o primeiro gol veio apenas aos 43 minutos do primeiro tempo. Bruninho foi lançado, invadiu a área, driblou um zagueiro e bateu sem chance de defesa para o goleiro.

No segundo tempo, Paulo Victor promoveu algumas mudanças a fim de testar o maior número possível de jogadores. A Bolívia cresceu de produção e, inclusive, teve duas boas chances de empatar. O segundo gol do Brasil veio apenas nos descontos, aos 49, com João Paulo.

No comando da Amarelinha, Paulo Victor tem um excelente retrospecto. São seis jogos são cinco vitórias e uma derrota, com 11 gols marcados e quatro sofridos. Em março, foram duas vitórias sobre o Paraguai, ambas por 3 a 1, em São Paulo. Em junho, foram dois confrontos com o Chile, em Santiago, com vitória de 1 a 0 no primeiro duelo e derrota por 2 a 0 no segundo. Agora, em agosto, a Seleção acumulou duas vitórias, ambas pelo placar de 2 a 0, sobre a Bolívia.

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