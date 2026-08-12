Clayton Sampaio próximo da saída do Internacional para o Sport

O futuro de Clayton Sampaio está próximo do desfecho no Internacional. O clube gaúcho negocia com o Sport o empréstimo do zagueiro para a sequência da Série B. As conversas entre as partes avançaram nos últimos dias. O defensor aguardava uma definição sobre seu futuro, enquanto a direção colorada avaliava possibilidades para jogadores com pouco espaço no elenco.

Atualmente, Clayton Sampaio aparece atrás de Mercado, Maripán, Félix Torres e Bruno Gomes na disputa por oportunidades. Além disso, Victor Gabriel também estava à frente do jogador na hierarquia do setor defensivo. Volante de origem, Clayton passou a atuar como zagueiro no sistema com cinco defensores. Entretanto, a mudança não foi suficiente para garantir uma sequência ao atleta.

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Clayton perdeu espaço no Internacional

O jogador de 26 anos não entra em campo há mais de três meses. Sua última partida aconteceu em 6 de maio, quando o Colorado venceu o Brasil de Pelotas e conquistou a Recopa Gaúcha. Desde então, são 98 dias sem participação em jogos. Por isso, a transferência para o Sport pode representar uma oportunidade para Clayton recuperar espaço.

O defensor chegou ao Internacional em 2024, contratado junto ao AVS, de Portugal. Na época, o clube gaúcho investiu 1,2 milhão de euros, cerca de R$ 7,3 milhões pela cotação daquele período. Clayton Sampaio tem contrato com o Internacional até dezembro de 2028. O clube possui 80% dos direitos econômicos do jogador, que soma 27 partidas desde sua chegada ao Beira-Rio.

Na temporada atual, o zagueiro disputou apenas cinco jogos. Paralelamente, o Colorado também trabalha para encontrar um novo destino para Richard, volante que está afastado do elenco e ainda não atuou em 2026.

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