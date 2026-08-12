Krovinovic ganha aval e deve estrear pelo Grêmio contra o Atlético

O Grêmio ganhou uma novidade importante para o duelo contra o Atlético, neste domingo (16), pelo Campeonato Brasileiro. O croata Filip Krovinovic teve o visto de trabalho publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira (12).

Com a regularização avançando, o meia deve ter o nome publicado no BID da CBF até sexta-feira (14). Dessa forma, ele poderá ficar à disposição do técnico Luís Castro para o confronto marcado para a Arena MRV, em Belo Horizonte.

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Krovinovic ganha confiança de Luís Castro

Krovinovic vem participando normalmente das atividades no CT Luiz Carvalho desde sua chegada ao Tricolor Gaúcho. Além disso, o jogador possui uma relação profissional anterior com Luís Castro. Anteriormente, trabalhou com o meia no Rio Ave, em Portugal.

Os dois estiveram juntos na temporada 2016/2017, quando o treinador português comandava o clube. Agora, o reencontro acontece no futebol brasileiro, com Krovinovic buscando espaço no elenco gremista. O croata, para este jogo, deve ficar no banco de reservas diante do Galo. Em caso de conclusão da documentação dentro do prazo, o meio-campista poderá fazer sua primeira partida pelo Grêmio já neste domingo.

Por outro lado, Luís Castro ainda terá três sessões de treinamento antes da viagem para Belo Horizonte. Nesse período, o treinador definirá a formação para o confronto e vai avaliar as condições do novo reforço. Por enquanto, o Grêmio ocupa a 14ª posição do Brasileirão, com 25 pontos, enquanto o Santos, primeiro clube dentro do Z4, soma 22.

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