Palmeiras busca retomar confiança em casa contra o Cerro Porteño

A noite desta quarta-feira marca mais um encontro entre Palmeiras e Cerro Porteño pela Libertadores. O adversário é um velho conhecido, uma vez que os times voltam a se enfrentar pela quarta vez nas últimas cinco edições da Libertadores. E o novo jogo entre o Verdão e o Cerro pode ser a chance da equipe de Abel Ferreira de voltar a jogar um bom futebol como mandante neste período pós-Copa do Mundo.

Desde que o futebol de clubes retomou suas atividades após a Copa, o Palmeiras ainda não teve uma grande atuação para chamar de sua no Nubank Parque. O Verdão fez três jogos como mandante, com apenas uma vitória – sendo ela diante do Fortaleza, que atualmente está na Série B, pela Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, foram dois jogos – uma derrota para o Atlético-MG e um empate com o Internacional.

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Nos jogos contra Galo e Inter, para além dos tropeços, o desempenho do time de Abel Ferreira foi questionável. Contra o Atlético-MG, apesar de um bom volume, o Verdão não conseguiu deslanchar na partida. Já contra o Internacional, a falta de criatividade foi a tônica do Palmeiras durante os 90 minutos, e o baixo rendimento foi alvo de reconhecimento até mesmo de Abel Ferreira.

“Em termos técnicos, estivemos muito abaixo do que qualquer jogador dessa equipe pode fazer. O resultado se deu por duas questões para resumir: mérito do adversário e falta de inspiração nossa. Não estivemos tão aprimorados. Achei que nem nossos cruzamentos, nem arremates”, elucidou Abel.

Contra o Cerro, o desafio também será encarado como uma revanche. Nesta temporada, na fase de grupos, o Cerro Porteño também trouxe problemas para o Palmeiras no Nubank Parque, vencendo por 1 a 0, gol de Pablo Vegetti. Essa vitória, inclusive, foi preponderante para que o time paraguaio se classificasse na liderança do grupo, e o Palmeiras em segundo. Essa classificação, portanto, faz o Verdão ter que jogar o jogo de ida em casa, e decidir a vaga como visitante.

Palmeiras pode chegar na marca de 150 vitórias na Libertadores

Para além de reencontrar seu bom futebol em casa e tentar garantir uma boa vantagem para o jogo de volta, o duelo da noite desta quarta-feira pode ser marcado por um novo feito do Palmeiras na Libertadores.

Caso saia vitorioso da partida, o Palmeiras chegará na marca de 150 vitórias na história da competição. O Verdão é o quinto clube com mais triunfos pela competição, atualmente com 149. O clube paulista lidera entre os brasileiros, mas fica atrás de de Boca Juniors-ARG, com 172, Peñarol-URU, com 177, Nacional-URU, com 185, e River Plate-ARG, com 202 vitórias.

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